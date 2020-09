'Jeg er nok så privilegeret, at jeg har verdens dejligste, sødeste, mærkeligste, sejeste og sjoveste hustru.'

Sådan indleder TV 2 Sport-chefen, Frederik Lauesen, et facebook-opslag, hvori han giver sit besyv på en historie, der torsdag skabte overskrifter. En historie med ham i hovedrollen.

Tidligere på ugen sendte sportschefens kone Stine Mjaaland en stikpille til landets politikere og den samtykkelov, som regeringen præsenterede tidligere på ugen.

Det skete i et opslag på Facebook, hvor hun giver sin ægtemand 'permanent permission til at penetrere.' En udmelding, der har fået blandet modtagelse.

Flere var nemlig ude og beskylde Stine Mjaaland for at støtte voldtægtsforbrydere og opfordre til overgreb.

»Jeg bliver ked af, at folk begynder at tolke noget, som ikke er der. Jeg ved godt, at folk reagerer på alt. Men nej, jeg synes ikke, det er ligegyldigt, og jeg prøver ikke at slå modstanden mod overgreb ned,« siger hun til B.T.

»Jeg gør mig lystig på politikernes bekostning. Jeg er godt klar over, at det er et svært område, men det (samtykke, red.) virker ikke som noget, der kan blive gjort i praksis.«

Frederik Lauesen - som har forholdt sig i stilhed størstedelen af dagen - gør det torsdag aften klart i et Facebook-opslag, at han ikke ser noget i vejen med sin kones opslag.

'Heldigvis kunne langt de fleste se det humoristiske i det. Desværre var der også en lille del, der misforstod. Sådan er det ofte med humor. Det kan være et farligt sprog. Desværre,' skriver han og fortsætter:

'Var der en stikpille til politikerne i intentionen med at dele det? Sikkert. Var der en forherligelse af tvang og endda voldtægt? Helt sikkert ikke.'

'Stine med dig er det aldrig kedeligt og tak for det. Synes du er sej. Der er mere kærlighed end had i stormen, der ramte dig. Husk det.'