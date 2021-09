Hos TV 2 ærgrer man sig over dagens afgørelse i Højesteret, og derfor overvejer de nu, om sagen skal tages videre til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Det fortæller TV 2s nyhedsdirektør, Ulla Pors, til B.T.

Reaktionen kommer efter, at det tidligere i dag, tirsdag, blev fastslået, at det var helt i tråd med loven, da først en byretsdommer og herefter tre dommere i Vestre Landsret forbød TV 2 at vise optagelser i forbindelse med den omdiskuterede dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'.

En afgørelse, der på flere måder har delt vandene hos både dokumentarens hovedpersons familie – og nu også TV 2.

»Jeg er selvfølgelig meget ked af afgørelsen, da jeg synes, den er forkert. Men kendelsen vil blive taget til efterretning, og jeg er jo helt enig med Højesteret, når dommerne fastslår, at det har været en væsentlig samfundsdebat, som vi har rejst,« fortæller Ulla Pors til B.T.

Over 16 dage filmede en række journalister nemlig den demensramte hovedperson Else Marie Larsens tilværelse med skjult kamera på plejehjemmet Kongsgården, som ligger i Aarhus.

Her viste optagelserne, som TV 2 foretog med den demensramte families samtykke, hvordan de ansatte på plejehjemmet behandlede kvinden, og netop disse, skabte en stor, samfundsmæssig debat på området.

I dag, fastslog Højesteret så, at optagelserne af Else Marie Larsen var en krænkelse af mennesket samt hendes ret til privatliv – og det var uanset, om kvindens pårørende havde givet tilladelse til det.

Det var på plejecenteret Kongsgården i Viby Aarhus, hvor TV 2 foretog optagelserne af Else Marie Larsen. Foto: Henning Bagger Vis mere Det var på plejecenteret Kongsgården i Viby Aarhus, hvor TV 2 foretog optagelserne af Else Marie Larsen. Foto: Henning Bagger

Hos TV 2 ærgrer man sig over afgørelsen i det store hele, men de er alligevel lettede over, at dommen drejer sig om måden, hvorpå optagelserne blev vist på frem for selve optagelserne.

»Jeg mener, at det er en forkert beslutning, men jeg er glad for, at dommen ikke drejer sig om optagelserne, men i stedet den måde, optagelserne blev vist på,« påpeger hun, og fortsætter:

»Så intime detaljer, som vi skildrer, skulle ifølge Højesteret have været vist anonymiseret. Vi fik samtykke fra syv pårørende, men det var alligevel ikke nok til, at vi måtte bringe optagelserne uden sløring,« fortæller Ulla Pors.

Derfor blev det også besluttet under dagens afgørelse i Højesteret, at TV 2 nu er tvunget til at udlevere råmaterialet og dermed de uredigerede optagelser til Østjyllands Politi, således det kan bruges til efterforskning.

En situation, som TV 2 tidligere har nægtet – og stadig er imod.

»Det er vi selvfølgelig dybt imod. Vi mener, at det er en helt forkert beslutning. Det er stærkt principielt, at skulle udlevere råbånd, også selv om der her er tale om skjulte optagelser og ikke på nogen måde en udfordring af kildebeskyttelsen,« fortæller hun.

Faktisk mener TV 2, at beslutningen er så forkert, at de nu overvejer at tage sagen videre.

»Vi er der jo ikke for at være politibetjente, men derimod for at sætte en samfundsdagsorden. Derfor overvejer vi også lige nu, om vi skal tage sagen videre til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg,« fortæller Ulla Pors til B.T.

Trods dagens afgørelse i Højesteret fortæller Ulla Pors dog, at det nok ikke er sidste gang, at TV 2 benytter sig af optagelser, der er foretaget med skjult kamera.

Samtidig understreger hun dog, at netop den type optagelser er noget, som bliver overvejet meget grundigt, inden det journalistiske middel bliver taget i brug.