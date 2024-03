TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors erkender, at der er begået fejl i dækningen af krænkelser på Borup Skole.

Det fremgår onsdag af en udtalelse på TV 2's hjemmeside.

Ulla Pors skriver, at forældrene til de børn, som TV 2 beskyldte for at have begået krænkelser, burde have været hørt før udgivelse.

»Uanset hvem kritikken er rettet mod, er det min opfattelse, at forældrene burde have været kontaktet og hørt. Dette er et ansvar, der påhviler chefredaktionen og dermed mig,« skriver hun.

»Forældrene til de børn, der bliver anklaget for krænkelserne, kunne være i besiddelse af væsentlig viden, der kunne bidrage til et andet eller mere nuanceret billede af begivenhederne. Så alene ud fra journalistiske overvejelser, burde der have været taget kontakt til forældrene, og TV 2 beklager, at det ikke skete allerede før den første artikel blev offentliggjort.«

Det fremgår også af udtalelsen, at forældrene først blev kontaktet 16 timer efter, da dækningen fortsatte. Familierne ønskede dog ikke at tale med TV2.

Ulla Pors kommenterer også brugen af ordet "voldtægt" i forbindelse med sagen om en 8-årig pige:

»Ordet voldtægt skal bruges med omtanke og kræver forklaring og de rette forbehold,« skriver hun.

»Det er beklageligt, at der er artikler, hvor kildehenvisningen ikke er tydelig,« lyder det videre.

Derfor vil TV 2 nu gennemgå dækningen af sagen for at sikre, at det fremgår tydeligt, hvor begrebet stammer fra, hvis ordet "voldtægt" er brugt i sagen.

