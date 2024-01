Har du bemærket, at der har været en del mere skrald og affald i gadebilledet den seneste tid?

Så er du – alt efter hvor du bor – ikke alene.

Særligt slemt har det været i og omkring Aarhus, hvor den seneste tids hårde vintervejr har gjort det svært for renovationsarbejderne at komme rundt.

Men selvom vintervejret har lagt sig, venter borgere stadig på at få hentet deres skrald. Og det er for dårligt, erkender de ansvarlige nu:

»Situationen er langtfra tilfredsstillende for vores kunder, der selvfølgelig ikke kan blive ved med at vente på at få tømt deres beholder,« siger Bjarne Munk Jensen, der er administrerende direktør i Kredsløb, de ansvarlige skraldetømning i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

»Derfor har vi fuld fokus på, at vi fremadrettet gennemfører alle tømninger hver dag som normalt og medtager eventuel overskydende affald, men at vi derudover forsøger at fremrykke planlagte datoer for tømninger hos de kunder, der mangler at få tømt.«

»Vi har i den forbindelse haft en dialog med vores eksterne transportører, der tømmer affald i Aarhus, om at vi må og skal have indhentet resterende tømninger og have driften tilbage til normalt niveau hurtigt.«

Kredsløb er desuden kede af, hvis kunder sidder frustrerede tilbage.

»Og det er selvfølgelig noget, der ikke må ske. Derfor tager vi kritikken til efterretning, og vi vil sideløbende evaluere og vurdere, hvordan vi i fremtiden minimerer risiko for, at det her gentager sig,« slutter direktøren.

Kredsløb oplyser, at de resterende kunder, der blev stillet tømning i udsigt efter snestormen, vil få tømt skrald næste gang 31. januar (mad og rest), 8. februar (metal, glas, plast og kartoner). og 15 februar (papir, pap og tekstil).

Og de, som ikke fik tømt skrald under snestormen, vil få det gjort senest 28. januar.

Det er ikke kun i Aarhus, man har oplevet skraldeproblemer.

Favrskov Forsyning oplyste for en uge siden til TV 2 Østjylland, at de manglede godt og vel 25.000 tømninger.

Og i Jammerbugt Kommune forklarede en borger til TV 2 Nord, at hun ikke havde fået hentet skrald siden jul.