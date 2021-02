Der plejer at være varm kaffe på kanden i Sct. Leonis Gade i Viborg.

Men lige nu er døren lukket til varmestuen, og de socialt udsatte i byen har ikke længere adgang til deres daglige holdepunkt.

»Det gør sindssygt ondt på dem og på os. Det er det værst tænkelige scenarie,« siger Jonas Jakobsen, der har været arbejdet i Kirkens Korshær i 13 år.

Varmestuen i Viborg er dog langt fra den eneste af organisationens i alt 37, der har måttet lukke ned.

Jonas Jakobsen Vis mere Jonas Jakobsen

Det har de også i Ringsted, Holbæk, Fredericia og Nykøbing Falster, og Kirkens Korshær anslår selv, at det går ud over tusindvis af socialt udsatte.

De låste døre skyldes, at organisationens genbrugsbutikker skal holde lukket som følge af regeringens coronarestriktioner. Dermed mister Kirkens Korshær 2,5 millioner kroner om måneden – penge som blandt andet går til driften af varmestuerne.

»Vi lukker ikke for sjov, så når vi gør det, så er det fordi vi godt ved, at situationen er presset hos Kirkens Korshær lige nu. Hvis vi ikke gør det, så risikerer vi på den lange bane at måtte lukke steder helt permanent. Det er et absolut skrækscenarie for os,« fortæller Jonas Jakobsen, der også er regionschef i Nord–og Midt/Vestjylland.

Varmestuerne er normalt kun åbne i dagtimerne, og nedlukningen betyder derfor ikke, at de udsatte ikke har noget sted at sove. Men for mange af brugerne er varmestuerne deres faste holdepunkt, og et sted, hvor de kan få et bad og den tryghed, som de ikke kan få hjemme.

»Mange af vores brugere kommer hos os, fordi de har angst eller hører stemmer, er ensomme eller har et stort misbrug. Nogle må gå på gaden for at skaffe penge og nogen oplever, at pushere har overtaget deres lejligheder, eller at de er groet til i skidt og møg. Man kommer ikke hos os for sjov,« siger Jonas Jakobsen.

Derfor frygter han også for de konsekvenser, som nedlukningen kan have på længere sigt.

»Det er ekstra hårdt lige nu, for rigtig mange andre steder er jo også lukket, så de har ikke andre muligheder end at opholde sig på gaden eller tage hjem i en lejlighed, de ikke kan være i, og det er ikke det, de har brug for. Og vi ved fra tidligere, at når vi har folk, der ikke kommer, så øges misbruget og ensomheden« fortæller han.

I nogle byer har kommunen støttet varmestuerne økonomisk for at undgå en nedlukning.

Det er ikke en samlet redning, men det er med til at gøre en positiv forskel

Det er blandt andet tilfældet i Brønderslev, og i Viborg har formanden for socialudvalget ifølge Kirkens Korshær også lovet at arbejde på en løsning, så de kan åbne igen.

Men selvom det er en stor hjælp i det specifikke områder, er det er plaster på et meget stort sår, fortæller Kirkens Korshær.

Under nedlukningen i foråret mistede de 10 millioner kroner, og derfor kommer den nuværende nedlukning blot til at gøre hullet større.

Et hul som folketingets partier onsdag meddelte, at de vil forsøge at lukke med en akutpakke på 27 millioner til blandt andet hjemløse og udsatte.

Døren til varmestuen i Viborg er lukket foreløbig i hele februar måned. Vis mere Døren til varmestuen i Viborg er lukket foreløbig i hele februar måned.

Deraf får Kirkens Korshær tre millioner, og den håndrækning er de glade for.

»Det er ikke en samlet redning, men det er med til at gøre en positiv forskel, og vi er også rigtig glade for, at politikerne ser mod de udsatte – både børn og unge, siger Helle Christiansen, direktør i Kirkens Korshær.

Hun kan ikke sige noget om, hvilken betydning det får for de varmestuer, der allerede har været nødt til at lukke.

Og selvom Jonas Jakobsen glæder sig til, når de igen kan åbne for varmestuerne, så frygter han også det billede, de møder.

"Når vi åbner op igen, så ved jeg godt, der ligger en kæmpe opgave foran os i at få genoprettet kontakten til alle dem, vi ikke har kunnet se under nedlukningen."