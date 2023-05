Tusindvis af danskere har på det seneste fået eller står til snart at modtage et brev fra Skattestyrelsen.

En brev, der indeholder en ny forskudsopgørelse – også selvom de ikke har bedt om det.

Det skriver revisionsfirmaet BDO i dets elektroniske nyhedsbrev Depechen.

Årsagen til det er, at Skattestyrelsen forsøger at undgå, at du enten får for meget restskat eller overskydende skat, når året er gået.

Hvis det eksempelvis ser ud til, at du har udsigt til enten en restskat eller en overskydende skat på over 5.000 kroner for det aktuelle år, udsender styrelsen en ny forskudsopgørelse til dig.

I løbet af ugerne 18, 19 og 20 sendte Skattestyrelsen de første nye forskudsopgørelser ud – og i uge 23 og 31 sendes der flere ud. I alt forventes mere end 300.000 borgere at få en ny forskudsopgørelse, skriver Depechen.

Får du en ny forskudsopgørelse – og dermed et nyt skattekort – træder det automatisk i kraft, medmindre du aktivt fravælger det inde på skat.dk.

Ønsker du at fravælge den og annullere den nye forskudsopgørelse, står det dig frit for. Dog skal det ske inden for en tidsfrist af 15 dage. Du kan læse mere om reglerne hos Depechen HER.