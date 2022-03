Den 6. marts lukkede de sidste kvikteststeder landet over, hvilket nu betyder, at flere tusinde testmedarbjedere står uden job.

Men det skal være løgn.

Derfor afholder Falck 9. marts en stor jobmesse i Aarhus for de mere end 2.000 medarbejdere, som har arbejdet på testcentrene i Midtjylland.

Her vil 30 virksomheder stå klar med en masse konkrete job.

»Det er en vild rejse, vi har været på, hvor vi på kort tid har opbygget et fintmasket net af teststeder i Midtjylland, hvor vi testede op mod 70.000 borgere på en enkelt dag. At vi er lykkedes med det, skyldes primært vores medarbejdere, der har kastet sig ind i opgaven med ildhu og engagement,« siger Dennis Abildgaard Jørgensen, underdirektør i Falck Ambulance Danmark, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Vi er derfor rigtig glade for, at så mange virksomheder bakker op om vores jobmesser, så vi kan få hjulpet vores dygtige medarbejdere videre til nye spændende udfordringer.«

DHL Express er en af de virksomheder, der deltager på jobmessen i Aarhus.

»I DHL Express er vi altid på jagt efter nye dygtige talenter, som kan levere fantastisk service til vores kunder. Det er vores helt klare holdning, at de dygtige medarbejdere, der har stået i frontlinjen igennem de sidste to år, besidder et helt særligt stof, som vil passe godt ind i DHL Express,« siger HR Director Heidi Heltborg Juul fra DHL Express og tilføjer:

»De har stået i pressede situationer, været omstillingsparate i en uvis verden og har samtidig leveret tryghed og service på et højt niveau ved hver eneste vatpind. Vi er stolte af at kunne få lov til at hjælpe dem godt videre i deres karriere.«

Messen finder sted på Godsbanen i Aarhus, og der forventes at deltage over 500 testmedarbejdere.