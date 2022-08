Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange danske virksomheder må fortsat punge ud, efter at have modtaget et coronalån.

En virksomhedsejer, der kæmper med coronagælden, er Jesper Eugenio, der sammen med sin mand ejer flere frisørsaloner i Esbjerg og Ribe.

Jesper Eugenio tog et lån af staten på 1 million kroner, og skal derfor finde 70.000 kroner hver måned til både afdrag og renter. Hans bank har afvist at hjælpe, udtaler han til Avisen Danmark.

Selve tilbagebetalingen er forbundet med en stor usikkerhed, hvor både en forsinket betaling eller en indberetning til myndighederne betyder, at hele coronalånet skal betales tilbage med det samme.

»Det er et stort psykisk pres, for hvis vi bliver to dage forsinket med et afdrag, så er det nok til at lukke vores virksomhed,« siger han til Avisen Danmark.

Da coronapandemien ramte Danmark i 2020, stillede regeringen, og et bredt flertal af Folketingets partier, en række rentefri låneordninger til rådighed for landets økonomisk trængte virksomheder.

Den 1. april i år skulle 45.000 virksomheder begynde at betale coronagælden tilbage. Hvis det ikke var muligt, kunne virksomhederne vælge at beholde lånet i to år mere, men med en rente på 8,4 procent.

De vilkår har været svære for flere virksomheder at opfylde, og det gælder også for Jesper Egenio og hans mand.

Han fortæller til Avisen Danmark, at det nærmest er umuligt at betale pengene tilbage på statens vilkår, da både renteprocenten er høj og tiden til at betale tilbage i, er kort.

Samlet set skylder danske virksomheder fortsat 5,7 milliarder kroner til Skattestyrelsen.