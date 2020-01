Kun to procent af de unge med for høje alkoholforbrug modtager behandling gennem kommunen, viser rapport.

30.000 unge mellem 15 og 25 år havde i 2019 så stort et forbrug af alkohol, at de havde behov for rådgivning eller behandling.

Det viser en rapport fra Center for Rusmiddelforskning, skriver Berlingske.

Tallet svarer til 3,8 procent af de unge i aldersgruppen. Men det er "alt for stort et tal", mener Anette Søgaard Nielsen. Hun er professor ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet og tidligere leder af Alkoholbehandlingen i Odense Kommune.

- Der er ingen tvivl om, at et stort alkoholforbrug, når du er ung, giver en øget risiko for, at du bliver dårligere til indlæring, at du kan få problemer med din uddannelse, og at du kan få en svær afhængighed, som du ikke selv kan løse.

- Så vi skal være bekymrede, siger Anette Søgaard Nielsen til Berlingske.

I undersøgelsen er de unge blevet spurgt, hvor meget de drikker, og hvor ofte de drikker. De er desuden blevet spurgt, om indtaget har konsekvenser såsom blackouts, skyldfølelse eller tilskadekomst.

Spørgsmålene stammer ifølge avisen fra Audit (The Alcohol Use Disorder Identification Test). Det er ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin et af de mest udbredte værktøjer til at identificere og vurdere alkoholproblemer.

Af rapporten fremgår det, at det er unge i alle samfundslag, som har et højt alkoholforbrug.

Det er altså både unge, der er vokset op i familier med alkoholproblemer. Men også unge fra Gentofte, som er en meget velhavende kommune, drikker "helt vildt meget", siger Mads Uffe Pedersen, forsker ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

På trods af at flere tusinde unge har brug for behandling eller rådgivning til at nedbringe deres alkoholforbrug, så er det kun to procent af dem, der modtager hjælp gennem et kommunalt tilbud, fremgår det af rapporten.

Mads Uffe Pedersen mener, det er problematisk, at der ikke er flere, der modtager behandling.

Han siger til Berlingske, at det kommer til at betyde, at de ikke lærer at få kontrol over deres alkoholforbrug.

/ritzau/