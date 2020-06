Der er ikke så meget at rafle om. Hvis du har været en smuttur til ødegården i Sverige eller på anden vis været på privat ferie i udlandet her under corona-krisen, skal du gå i 14 dages selvisolation straks efter hjemkomst.

Sådan lyder den umisforståelige og ‘kraftige’ opfordring fra de danske sundhedsmyndigheder og Udenrigsministeriet.

Men tusindvis af danskere har den seneste måned trodset myndighederne og er rejst til for eksempel Sverige for at tage på ødegårdsferie eller restaurantbesøg uden at gå i karantæne efter hjemkomst. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

»Det er tankeløst og hensynsløst, at de ikke kan overholde de spilleregler, vi har i samfundet, og som vi alle sammen er underlagt. Vi har jo de her restriktioner og anbefalinger for at holde smitten nede,« siger professor og virolog Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

En del danskere har her i foråret og forsommeren været en smuttur til deres ødegård i Sverige. De færreste er gået i 14 dages hjemmekarantæne i Danmark efter opholdet, lyder det fra virolog. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere En del danskere har her i foråret og forsommeren været en smuttur til deres ødegård i Sverige. De færreste er gået i 14 dages hjemmekarantæne i Danmark efter opholdet, lyder det fra virolog. Foto: BAX LINDHARDT

Næsten hver anden af de fire procent af danskerne, der i strid med myndighedernes anbefalinger har været på private ferierejser til udlandet den seneste måned, erkender, at de heller ikke gik i 14 dages hjemmekarantæne efter hjemkomsten til Danmark.

I runde tal svarer det til, at omtrent 8.400 danskere over 18 år er gået direkte tilbage på job, ud at handle i supermarkederne, på café og restaurant osv. efter at have ferieret i udlandet.

»Det er ærgerligt, at folk ikke kan rette sig efter reglerne, selv om risikoen for smittespredning ikke er så stor i øjeblikket,« siger virologen.

Ud af de 8.400 danskere vil blot en af dem – statistisk set – dog være kommet hjem som superspreder.

Undersøgelsen Har du inden for den seneste måned været i udlandet på en privat rejse, fx endagstur til Sverige (fx på restaurantbesøg eller i sommerhus/ødegård), et weekendophold eller et ferieophold i udlandet? Ja: 4 procent

Nej: 95 procent

Ved ikke: 2 procent Hvis ‘ja’: Gik du efter opholdet i 14 dages hjemmekarantæne i din bolig i Danmark? Ja: 45 procent

Nej: 46 procent

Ved ikke: 9 procent Kilde: Undersøgelsen er baseret på interview med 1.255 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 8. til 10. juni 2020. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 % (procentpoint).

Så på den vis udgør de danskere, der har rejst på ferie i udlandet den seneste måned, ikke den store risiko, pointerer Allan Randrup Thomsen.

Men samtidig viser en læserundersøgelse blandt godt og vel 55.000 B.T.-læsere, at 11 procent af dem agter at holde sommerferie i et land, som Udenrigsministeriet fraråder, at man rejser til på grund af smitterisikoen.

Og det vækker bekymring hos virologen.

»Vi ved ikke, hvad smitteeffekten af danskernes rejseaktivitet er om en måned. Man kan ikke regne på det. Men masser af mennesker vil være rejst til hot spots med mange turister, hvor der er større risiko for smittespredning,« siger Allan Randrup Thomsen.

Spanien er ved at åbne strandene igen for deres egen befolkning. Fra 1. juli bliver det også muligt for danskere at rejse til Spanien. Men Udenrigsministeriet fraråder det, og gør du det alligevel, opfordres du kraftigt til at gå i 14 dages hjemmekarantæne, når du kommer hjem igen. Foto: JAIME REINA Vis mere Spanien er ved at åbne strandene igen for deres egen befolkning. Fra 1. juli bliver det også muligt for danskere at rejse til Spanien. Men Udenrigsministeriet fraråder det, og gør du det alligevel, opfordres du kraftigt til at gå i 14 dages hjemmekarantæne, når du kommer hjem igen. Foto: JAIME REINA

»Vi skal være klar over, at vi løber en risiko på egne og hele samfundets vegne, hvis der kommer alt for meget gang i turiststrømmene og rejseaktiviteten. Jeg vil ikke udelukke, at det er mig, der er overforsigtig, men erfaringerne fra marts viser, at relativt få skiturister fra afgrænsede områder som Norditalien og Østrig formåede at sprede smitten til resten af Europa.«

Allan Randrup Thomsen påpeger, at erfaringerne fra marts viser potentialet for hurtig smittespredning.

»Om potentialet så bliver udløst igen hen over sommeren, ved vi ikke. Men risikoen er der, og politisk skal man så være villig til at lukke lige så hurtigt ned igen, som man har åbnet op.«

Fra den 15. juni kan du rejse på ferie i Norge, Tyskland og Island uden at skulle gå i 14 dages selvisolation efter hjemkomst til Danmark.

Hvad siger Udenrigsministeriet om selvisolation? Kommer du hjem fra rejse i udlandet, opfordres du kraftigt til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der indrejser i Danmark.

De pågældende bør under hjemtransport overholde de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum, herunder i den kollektive trafik, og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til befolkningen vedr. symptomer på covid-19.

Efter hjemkomst bør man nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning i samfundet.

Hvis man rejser til Tyskland, Norge og Island fra den 15. juni og overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med covid-19, så behøver man dog ikke at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Udenrigsministeriet fraråder stadig alle ikke-nødvendige rejser til alle andre lande – foreløbigt indtil den 31. august.

Karantænen er dog ikke en lov, som du kan få en bøde for ikke at følge. Til gengæld kan din rejse til Mallorca koste dyrt på lønkontoen.

Din arbejdsgiver kan nemlig kræve, at du skal blive hjemme fra arbejde efter ferien og selv betale for de 14 dages selvisolation.

Hvis din arbejdsgiver forud for sommerferien har gjort det klart, at arbejdspladsen på ingen måde kan acceptere rejser til lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan du blive fyret.

I nogle lande kan du få store bøder, hvis du ikke går i karantæne ved ankomsten til landet. Det kan du læse mere om her.