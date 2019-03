Der er tusindvis af slagtilbud på hylden, hvis man leder efter en billig feriebolig til sig selv i sydens sol.

Faktisk er det muligt at sikre sig, at hele ens familie ikke behøver at spilde penge på hoteller, næste gang turen går til Spanien.

Ifølge Bloomberg er der nemlig næsten 3000 landsbyer i ferielandet - fyldt med alt fra villaer, huse eller lejligheder - der står komplet tomme, og som derfor kan købes for nærmest en slik. Det skriver Finans.

Og 'til salg'-skiltet er - som nævnt - bestemt ikke et, man skal være mangemillionær for at kunne hive op af jorden.

I flere af landsbyerne koster det nemlig helt ned til 600.000 kroner.

Til gengæld skal man så heller ikke have de største forventninger til byernes forfatning, da mange af dem mest af alt minder om en efterladt ruin.

Derfor skal man nok have sat et par millioner til side, hvis man også skal have råd til at sætte sit nye køb i stand igen.

Det er grunde som flugt fra landstrikterne, arbejdsløshed og naturkatastrofer, der har forvandlet de engang så livlige landsbyer til noget nær spøgelsesbyer.

Tilbuddet om at købe en hel by i ferielandet burde dog ikke være så utænkeligt, som det måske lyder.

Flere og flere danskere vælger nemlig i stigende grad at købe sin egen feriebolig i Spanien.

Således viser tal fra Skattestyrelsen - ifølge Finans - at dobbelt så mange danskere i 2016 ejede en bolig i Spanien end i det famøse kriseår tilbage i 2008.

Samtidig er der også flere og flere danskere, der får udbetalt deres pensioner i udlandet.