Der er fredag aften en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt bagagepersonalet i Københavns Lufthavn.

Det betyder, at 4.500 passagerer, der enten er landet eller kommer til at lande i løbet af aftenen, ikke kan få deres bagage udleveret.

Det skriver TV 2. Arbejdet blev nedlagt fredag eftermiddag ved 16-17-tiden. Mediet beretter, at medarbejderne senest genoptager arbejdet klokken 10 lørdag formiddag.

Ifølge Ritzau er det medarbejderne hos virksomheden Menzies, der har nedlagt arbejdet. Virksomheden står blandt andet for at håndtere Norwegians passagerers bagage.

B.T.s reporter på stedet oplyser, at folk i området ved bagageudleveringen er ved at blive utålmodige, og at der omkring dem er store øer af bagage.

Over højtalerne lyder det desuden, at man fredag aften prioriterer bagagen fra de større fly.

Dem, der har fløjet med mindre fly som eksempelvis dem fra Norwegian, skal udfylde en seddel og kan så få eftersendt deres bagage.

Netop det er tilfældet for Henrik Thomasen, som B.T. har talt med. Han ankom med Norwegian fra Barcelona klokken 19.

»Det første, der mødte os, var, at der var mange mennesker og kufferter alle vegne. Vi stod ved båndet og ventede, mens skærmen talte ned.«

Men der skete ikke noget. Til sidst stillede Henrik Thomsen sig sammen med utallige andre i kø ved bagageservice, hvor han udfyldte en blanket, så han kan få sin bagage eftersendt.

Her fik han at vide, at det er uvist, hvornår han bliver genforenet med sin bagage, men der kan gå op til fem dage. Generelt mener Henrik Thomsen, at der er plads til forbedring, hvad angår kommunikationen på stedet.

»Jeg synes jo godt, de kunne smide nogle mennesker ud i kaosset og informere folk. Vi fik bare at vide, at der var arbejdsnedlæggelse, og at nærmere information ville komme. Men det gjorde den ikke rigtig.«

Derfor besluttede han sig for at forlade lufthavnen uden sin bagage.

Mens flere passagerer gør som Henrik Thomsen, så forsøger Menzies stadig at få bagage om bord på de fly, der skal lette. Lederne er nemlig trukket i arbejdstøjet.

»Menzies' ledelse prøver at håndtere de få afgange, der måtte være med Norwegian her i aften og få den bagage med, som bliver tjekket ind til de afgange,« siger pressemedarbejder Mikkel Krogh til Ritzau og tilføjer:

»Men de er selvfølgelig ikke lige så mange, som bagagepersonalet er. Så de kan ikke tømme flyene, men de kan prøve at sørge for at få alt den bagage med til dem, som skal afgå fra København.«

Formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen oplyser til Ritzau, at portørerne hos Menzies i Københavns Lufthavn har nedlagt arbejdet, fordi de er utilfredse med afskedigelsen af en medarbejder.

»Det er en medarbejder, som lige har stillet op til et valg til en tillidspost. Kort efter blev han afskediget,« siger formanden.

Han understreger, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og at 3F har opfordret medarbejderne til at genoptage arbejdet hurtigst muligt.