1300 læger.

Så mange har onsdag skrevet under på, at de støtter sygeplejerskernes kamp for ligeløn og bedre arbejdsvilkår. Og i dag blev underskriftindsamlingen afleveret til Hanne Roed (B) i Region Midtjylland.

Det er de tre læger Ulrich Fredberg, Thøger Krogh og Frank Mortensen, der tilbage i oktober startede underskriftindsamlingen.

»Vi ønsker at gå forrest i kampen for at støtte vores kolleger. Vi har ikke lagt skjul på, at vi er noget fortørnede over den behandling, de har fået. Der er et stort behov for ændringer i arbejdsmiljøet, så vi alle igen kan fløjte på vej til arbejde,« siger Ulrich Fredberg til B.T og tilføjer:

»Det er rigtig skidt for sundhedsvæsenet, at man har tråd så meget på en faggruppe - sådan skal medarbejdere ikke behandles.«

Ulrich Fredberg overrækkede tildligere onsdag underskriftindsamlingen til Hanne Roed (B). Vis mere Ulrich Fredberg overrækkede tildligere onsdag underskriftindsamlingen til Hanne Roed (B).

Initiativet til underskriftindsamlingen kommer efter, at sygeplejerskerne ad flere omgange har strejket, nedlagt deres arbejde og givet udtryk for deres utilfredshed med deres arbejdsvilkår og løn.

De tre læger mener, at det voksende problem blandt sygeplejerskerne og andre kvindefag i sundhedsvæsenet slet ikke har fået den opmærksomhed, der var nødvendig.

»Man er nødt til at forstå, at det er helt ude af proportioner. Der er behov for en løsning nu. Den her måde at køre det på er simpelthen alt for arrogant,« siger han.

Ifølge Ulrich Fredberg besluttede de at stoppe indsamlingen 1. december, men der kunne sagtens indsamles flere underskrifter.

»Bare på de seneste tre dage har vi fået 500 underskrifter,« siger han.

Underskriftindsamlingen blev 1. december afleveret til Hanne Roed (B), da regionrådsformand Anders Kúhnau (S) var syg.

Til B.T. fortæller Hanne Roed, at hun på vegne af regionrådsformanden har modtaget underskriftindsamlingen, som vil blive behandlet i Region Midtjylland.

»Personligt vil jeg sige, at det går stort indtryk på mig, når jeg modtager sådan en underskriftindsamling,« siger hun.