Ingen har bedt om kvitteringen, men alligevel printer kantinens selvbetjeningskasser automatisk kvitteringer ud i tusindvis hver dag.

Det resulterer i skraldespande proppet med kvitteringer på Syddansk Universitet i Odense. Det skriver studentermagasinet Merit.

Kigger man på kantineleverandørens hjemmeside, så beskriver den sig selv som ‘bæredygtig’, ‘ansvarlig’ og ‘til gavn for vores planet’.

Alligevel bliver der årligt printet over 670.000 kvitteringer i kantinerne på Syddansk Universitet i Odense, ifølge Merit. Det tal er baseret på antallet af årlige transaktioner i universitets kantiner.

Mediet har i sammenlagt 105 minutter ved selvsyn observeret, hvor mange der tog de automatisk udprintede kvitteringer med sig. 94,1 procent af kunderne smed kvitteringen i skraldespanden.

Det er Chartwells, der er en del af Compass Group, som driver kantinen på Syddansk Universitet. De forklarer, at de er opmærksomme på problemet.

»Det system, vi bruger i dag, kan desværre ikke andet end at levere en kvittering hver gang, hvilket jo er i modstrid med SDUs kantiners ønske om at blive mere bæredygtige,« siger site manager hos Chartwells, Susanne Dahl, til Merit.

Hun fortæller yderligere, at kvitteringerne benyttes til at lave stikprøver på, om folk snyder.