Det kræver den seneste softwareopdatering, hvis man vil hente den nye smittesporingsapp på iPhone.

Mange ejere af iPhones kan ikke hente den app til at spore smitte med coronavirus, som Sundhedsministeriet har lanceret torsdag, fordi det kræver den nyeste opdatering af styresystemet.

Dermed udelukkes folk, der har en iPhone 6 eller en ældre model, fordi disse ikke kan hente den nyeste softwareopdatering.

Det skriver Politiken.

Potentielt er det hundredtusindvis af danskere, der ikke har mulighed for at hente appen.

Avisen har indhentet data fra teleselskabet 3, der siger, at det er hver tiende iPhone-ejer, der ikke kan hente appen.

Allan Randrup Thomsen, virolog ved Københavns Universitet, kalder sagen "uheldig".

- Når man gerne vil følge smittespredningen i landet, er det afgørende, at der er så mange som muligt, der kan bruge appen. Og når der er en andel af befolkningen, der står udenfor, så reducerer det selvsagt effektiviteten ved smittesporingen, siger han til Politiken.

Med appen kan brugere få besked, hvis man har været tæt på en anden bruger, der bliver testet positiv for coronavirus.

Problemet gælder ikke for telefoner med et Android-styresystem. Det gælder kun for iPhones.

Ifølge Politiken sker det, fordi Sundhedsministeriet har valgt at bruge Apple og Googles fælles platform for sporing af smittespredning. Den bygger på en bluetooth-teknologi, som kun nyere iPhones kan bruge.

/ritzau/