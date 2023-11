Adskillige tusinde mennesker i københavnsområdet oplever lige nu strømafbrydelse.

Der er tale om et område i Brønshøj, Rødovre og Vanløse, hvor i alt 6.763 husstande netop nu er uden strøm.

Det bekræfter Radius på selskabets hjemmeside.

Radius skriver samtidig, at afbrydelsen forventes at vare til omkring kl. 14.28.

»Det er rigtigt, at vi oplever en afbrydelse lige nu. Tidligere var det omkring 14.000 kunder, så vi har fået lidt over halvdelen genforsynet nu,« siger presseansvarlig hos Radius Philip Brønnum Olsen til B.T.

»Vi har en mand på vej til stedet, en transformatorstation, og vi håber, at han snart kan give en melding omkring, hvor fejlen ligger,« forklarer Philip Brønnum Olsen desuden.

Han fortæller, at fokus i første omgang er på at få alle kunder genforsynet, muligvis ved at styre strømmen uden om den pågældende transformatorstation.

Hernæst vil man så udbedre fejlen, hvis det er nødvendigt, oplyser Philip Brønnum Olsen.