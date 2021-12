Over 10.000 mennesker var torsdag aften samlet til et poprock-brag med bandet JUNG i Royal Arena, men de har muligvis fået andet end en god oplevelse med hjem.

Arrangørerne har mandag aften sendt en mail ud med en opfordring til alle koncertgængerne om at blive coronatestet.

Det sker på baggrund af flere registrerede smittetilfælde blandt deltagere, der havde billet til 'gulvet' i Royal Arena.

»Vi har været i kontakt med smitteopsporingen, som opfordrer alle, også færdigvaccinerede eller tidligere smittet, til at blive testet hurtigst muligt,« skriver arrangørerne United Stage i mailen.

De opfordrer til, at deltagerne bliver testet på 4. og 6. dagen efter koncerten, hvilket vil sige tirsdag den 7. december og torsdag den 9. december. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til B.T., at det er tilstrækkeligt at tage en antigen-test.

B.T. har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor mange tilfælde der er registreret blandt gæsterne til JUNG-koncerten i Royal Arena torsdag.



Svaret lød, at der er ni tilfælde - ingen Omikron-tilfælde.



»På nuværende tidspunkt har styrelsen kendskab til ni tilfælde relateret til JUNG-koncerten. På nuværende tidspunkt ingen tilfælde af Omikron-varianten« lød svaret.

Bandet JUNG, med forsanger Jonas Jung Larsen i spidsen, har gjort lynkarriere siden de udgav deres første single 'Jeg skal nok vente' i 2019.

Hittet rullede henover de danske radiokanaler og streamingtjenester, og det samme gjorde sig gældende for efterfølgerne 'Hun kommer tilbage' og 'Blitz, baby'. Sidstnævnte har nået over 7 millioner streaminger på Spotify.

Bandet udgav deres seneste album 'Forfra Forbundet' i oktober.