Blomsterne og brevene langs fortovet på Peter Bangs Vej på Frederiksberg siger det hele.

Det kan få tragiske konsekvenser, når vanvidsbilister sætter sig bag rattet i en bil.

For i onsdags skete det igen. En kun femårig pige blev påkørt af en bilist og dræbt på fortovet, hvor hun gik med sin mor.

Sidste år var det en 35-årig politimand, som blev påkørt af en bil med 117 kilometer i timen på Langebro i København. Han mistede livet og efterlod sig et barn og en gravid kone. Han efterlod sig også en gruppe venner, som i august oprettede borgerforslaget ‘Strengere straf til vanvidsbilister som dræber’.

Blomster i massevis ligger på fortovet, hvor pigen døde. Foto: Jacob Waage / Byrd Vis mere Blomster i massevis ligger på fortovet, hvor pigen døde. Foto: Jacob Waage / Byrd

En af de venner, Jonas Lambæk Thestrup, fortæller til TV 2 Lorry, at initiativet blev skabt, fordi han blev forarget over, hvor milde straffe den type sager giver.

»Jeg synes, det handler om det signal, vi sender til de pårørende og efterladte. Det er jo faktisk relativt milde domme, der bliver givet for dødskørsel, specielt hvis man holder det op imod andet som for eksempel økonomiske lovovertrædelser,« siger han.

I kølvandet på onsdagens tragiske dødsulykke på Frederiksberg har forslaget fået fornyet opbakning. Med over 1.000 underskrifter om dagen ugen igennem har det nu tæt på 22.000 underskrifter.

I fredags blev den 21-årige fører af bilen ved ulykken på Peter Bangs Vej fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blandt andet blev sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Den 35-årige betjent efterlod sig en gravid kone og et barn på to år. Han blev kørt ned af en ung mand, som kørte alt for stærkt over Langebro i København. Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Den 35-årige betjent efterlod sig en gravid kone og et barn på to år. Han blev kørt ned af en ung mand, som kørte alt for stærkt over Langebro i København. Foto: Steven Knap / Byrd

Politiet mener, at han manden var i enten bevidstheds- eller narkopåvirket tilstand.

Han har erkendt at være fører af bilen i det, som hans forsvarer kalder et uheld. Bilisten nægter også at have begået uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.