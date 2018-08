Fly på fly bliver forsinket eller aflyst, men selvom passagererne er berettiget til kompensation, kæmper flyselskaberne med næb og kløer for at undgå at punge ud.

»Det har stresset mig så meget. Vi venter stadig på pengene efter næsten én måned, og vi tør ikke booke en ny rejse, før de er kommet ind på min konto,« fortæller Anja Britt Honoré, der er en af de tusindvis af danskere, der kæmper med at få den kompensation, de er berettiget til.

For selvom mange danskere måske ikke kender til deres rettigheder, så er der ofte en kompensation at hente, når flyet bliver forsinket eller aflyst. I alt har passagerer, der har rejst til og fra danske lufthavne, indtil videre i år haft ret til 437 millioner kroner i kompensation. Beløbet er 185 millioner kroner større end ved samme tidspunkt i 2017.

Det er firmaet AirHelp, der gennem databaser har fundet frem til beløbet ud fra oplysninger om alle de aflyste og forsinkede flyrejser i 2018. AirHelp er et af de mange firmaer, der har specialiseret sig i at hjælpe flypassagererne med at få den kompensation, de har krav på. Det samme er tilfældet med Flyhjælp.dk. Og for tiden har de travlt.

»Vi har alene i de seneste fire måneder fået 2.000 klager fra Ryanair-sager ind. I de seneste tre uger har vi stævnet Ryanair 254 gange, og det gør vi kun, hvis vi vurderer, at kunden har krav på kompensation,« oplyser Gustav Thybo, der er direktør og stifter af Flyhjælp.dk.

Fakta Sådan er betingelserne for kompensation I tilfælde af forsinkelser, aflyste fly eller i situationer, hvor du bliver nægtet boarding, så har du ret til økonomisk kompensation på op til 600 euro i flere tilfælde. Betingelserne er, at det skal være en afgang fra en lufthavn i EU, eller at rejsen er bestilt hos et EU- flyselskab. Derudover skal grunden til forsinkelsen være flyselskabets skyld. Man kan gøre krav på sin økonomiske kompensation tre år tilbage i tiden fra dagen for forsinkelsen eller aflysningen. På den anden side giver ekstraordinære omstændigheder som storme eller medicinske nødlandinger ikke ret til kompensation, da sådanne tilfælde ikke er flyselskabets skyld. Kilde: AirHelp

Anja Britt Honoré er en af dem, der har været i en flere uger lang boksekamp mod det irske flyselskab, inden hun opdagede Flyhjælp.dk, som nu har taget hendes sag. Den 44-årige kvinde bookede tilbage i april en weekendtur til London, hvor Ryanair skulle stå for at transportere den lille familie bestående af Anja, hendes samlever og datteren.

Anja Britt Honoré fik sit fly aflyst af Ryanair, men har endnu ikke modtaget pengene retur. Foto: Privatfoto Vis mere Anja Britt Honoré fik sit fly aflyst af Ryanair, men har endnu ikke modtaget pengene retur. Foto: Privatfoto

Familien skulle lette fra København torsdag den 26. juli, men to uger før - den 12. juli - kom en uventet besked fra Ryanairs side.

»Vi fik en mail om, at vores fly hjem var aflyst, men at vi kunne få et fly dagen før i stedet. Så vil rejsen være fra torsdag til lørdag i stedet for til søndag, og det er for lidt. De skrev dog også, at jeg kunne vælge at få pengene tilbage, så det valgte jeg,« fortæller Anja.

Men først der begyndte mareridtet. Pengene kom ikke, og pludselig meddelte Ryanair, at det var Supersaver (bookingportal, der sælger flyrejser på vegne af flyselskaberne, red.), som Anja havde bestilt billetten igennem, som hun skulle kontakte. Men de sagde det modsatte, og sådan blev det ved.

I dag har Anja endnu ikke fået pengene, og sagen er nu overgået til Flyhjælp.dk, og hun er altså nu én ud af en kæmpe gruppe danskere, der mangler kompensation fra Ryanair.

Fakta Sådan skal du gøre Hvad skal du være opmærksom på, hvis dit fly bliver enten forsinket eller helt aflyses? 1. Sørg for, at du kan dokumentere, at flyet er forsinket, tag et billede af en info-skærm eller andet, der beviser, at flyet er forsinket. 2. Spørg personalet, hvorfor flyet er forsinket, og se, om du kan få dem til at dokumentere det. Hvis flyselskabet ikke er skyld i forsinkelsen, for eksempel på grund af dårligt vejr, er det ikke sikkert, du kan få kompensation. 3. Tjek, hvor længe du er forsinket. Hvis du er forsinket i mere end to timer, skal flyselskabet sørge for, at du får mad, drikke og adgang til en telefon. AirHelp anbefaler dog, at du ikke modtager anden godtgørelse fra flyselskabet, da du i så fald muligvis ikke senere kan gøre krav på din kompensation. 4. Rekvirer din kompensation. Start med at kontakte flyselskabet og gør krav på din kompensation. Hvis de afviser, har du flere muligheder. Hvis du har rejst fra en dansk lufthavn, kan du indgive klagen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der uden beregning fører din sag mod flyselskabet. Ellers kan du kontakte selskaber som AirHelp.dk, Flyhjælp.dk eller Flyforsinkelse.dk, der mod en procentdel af kompensationen vil føre din sag. Kilde: AirHelp og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Gennem AirHelps databaser kan selskabet konstatere, at omkring 10.000 Ryanair-passagerer, der har rejst fra og til danske lufthavne i 2018, er berettiget til kompensation. AirHelp vil dog ikke selv afsløre, hvor mange af disse passagerer der har henvendt sig til firmaet.

Reglerne om kompensation foreskriver, at flyselskaberne blandt andet kan undgå at betale kompensation, hvis 'usædvanlige omstændigheder' er skyld i forsinkelsen eller aflysningen. Her kan indgå omstændigheder som kraftigt uvejr, force majeure eller politiske uroligheder. Problemet er dog, at flyselskaberne ofte misbruger denne fortolkning.

»Flyselskaberne fortæller ofte, at årsagen er dårligt vejr, og at de derfor ikke skal betale kompensation, men hvis kunderne går videre til os, så går vi ind og kigger på sigtbarhed, vind og lignende. Og vi vinder faktisk 40 procent af de sager,« fortæller Gustav Thybo fra Flyhjælp.dk.

Her stopper den dog ikke.

»De har nogle beskidte trick. Hvis vi eksempelvis tager Ryanair, så kan de sagtens finde ud af at lave en normal bankoverførsel til deres kunder, hvis det er før en retssag, men hvis de nægter at betale kompensation, og vi så hiver dem i retten, og de taber, så sender de pludselig udenlandske check med posten til kunderne i Danmark, og de er altså svære at indløse,« fortæller Gustav Thybo.

Fakta De dårligste flyselskaber Hvert år lancerer AirHelp en AirHelp Score, som rangerer de bedste og dårligste flyselskaber ud fra punktlighed, kundeservice og deres effektivitet, når det kommer til at håndtere krav om kompensation. Ifølge AirHelp Score 2018 performer de følgende flyselskaber - hvor 10 er den højeste score - dårligst: - Ryanair = 3,3.

- Air Mauritius = 3,3.

- Ibiria (Spain) = 2,3.

- WOW air (Iceland) = 1,7.

- EasyJet = 1,3.

- Jordan Airlines = 0,3. Kilde: AirHelp

AirHelp har også gjort sig en lignende observation:

»Flere flyselskaber forsinker udbetalingen - eller udbetaler slet ikke kompensation - når de modtager et krav om kompensation for forsinkelser og andre uregelmæssigheder. De ved, at flypassagererne tænker sig om en ekstra gang, før de kontakter en advokat og går i retten mod et stort flyselskab,« oplyser Christian Nielsen, der er juridisk chef hos AirHelp.

Ryanair skriver i en e-mail til B.T., at selskabet ikke længere udsteder checks.