»Køen er på pause grundet tekniske udfordringer,« står der. Igen.

Problemerne hagler også onsdag ned over de tusindvis af danskere, der gerne vil søge om tilskud til energivenlige forbedringer af deres bolig.

Tirsdag åbnede Energistyrelsen ellers for endnu en ansøgningsrunde til Bygningspuljen, hvor der i denne omgang gives 340 millioner bort efter først til mølle-princippet – men det blev i stedet en dag med timelange nedbrud, der satte processen i stå for de danskere, der stod i den digitale kø.

Det samme scenario har gentaget sig onsdag. Godt nok blev der efter planen åbnet for sluserne klokken 8, men allerede klokken 9.20 blev der igen lukket ned for adgang. Og sådan har det været siden – i skrivende stund omkring fire timer.

B.T. har været i kontakt med Energistyrelsen, der ikke har noget bud på, hvornår systemet igen kommer op at køre.

»Vi har stadig tekniske udfordringer, som vi kæmper med. Det vigtigste lige nu er, at vi får klaret de problemer, der har været,« siger pressechef Ture Falbe-Hansen:

»Derfor skal vi skal ikke have flere ind, der måske kan opleve at løbe panden mod en mur og pludselig bliver smidt tilbage i køen. Så er det bedre at sætte det på pause, så køen opretholdes.«

Frustrationen er også til at få øje på på Energistyrelsens Facebook-side. Her lyder det blandt:

'Det ligner en utestet version, som er sat hovedkulds i drift. Det er set før, men sjældent gået godt'

'Får I seriøst løn inde hos jer for det arbejde, I laver?'

'Aldrig har jeg oplevet så uprofessionel sagsbehandling. Fik udarbejdet en ansøgning i går, men kunne ikke sende den på grund af jeres tekniske udfordringer.'

Det er flere forskellige problemer, der har drillet med systemet, der er det samme, som blev brugt tidligere i år.

Tirsdag oplevede ansøgerne i første omgang, at de røg i loop og ikke kunne komme videre, når de skulle logge ind med NemID. Siden blev det så identificeret, at serverne havde svært ved klare det store tryk fra tusindvis af ansøgere, hvilket fik hele systemet til at gå langsomt.

»Vi kunne registrere, at vi nogle gange var oppe og ramme loftet på 100 procent, og det kapacitetsproblem er der stadig,« siger pressechef Ture Falbe-Hansen.

Ved den forrige ansøgningsrunde i april oplevede Energistyrelsen også et væld af utilfredse danskere. Dengang var vreden dog rettet med selve ansøgningsprocessen, mens teknikken kørte problemfrit, og derfor tog det kun lige over et halvt døgn, inden 250 millioner kroner var delt ud.

2,5 milliarder kroner gives bort Der er afsat i alt cirka 2,5 milliarder kroner i Bygningspuljen, der skal uddeles i årene 2020-2026. Der har indtil videre været tre ansøgningsrunder: 15. oktober 2020 åbnede første runde, og der gik fire dage, indtil de 245 millioner kroner i puljen var væk.

åbnede første runde, og der gik fire dage, indtil de 245 millioner kroner i puljen var væk. 7. april 2021 forsvandt alle 250 millioner inden dagen var omme i forbindelse med anden runde.

forsvandt alle 250 millioner inden dagen var omme i forbindelse med anden runde. 28. september 2021 åbnede så tredje runde, hvor der er 340 millioner til rådighed. Her blev der ansøgt for kun 80 millioner på førstedagen på grund af de tekniske udfordringer, der altså også på andendagen fortsat driller.

Derfor vækker de nuværende udfordringer da også undren.

»Man kan selvfølgelig godt synes, at det er underligt, at man står med problemer, man ikke havde i foråret, når der siden er blevet oprustet meget på vores servere for netop at kunne klare presset. Men jeg kan ikke sige andet, end at der bliver arbejdet stenhårdt, både internt og hos vores it-leverandører,« siger Ture Falbe-Hansen fra Energistyrelsen.

Han opfordrer i øvrigt brugere til at lade være med at forsøge at logge ind fra mange forskelle browsere på computere, mobiltelefoner, tabletter og lignende for sikre sig en god plads i køen. For også det er med til at belaste systemet yderligere – og det kan desuden give et falsk billede af efterspørgslen på de mange millioner. Ved middagstid onsdag er der mere end 30.000 i kø.

»I virkeligheden kan der meget vel være færre brugere inde, end det ser ud til. Derfor skal man som borger ikke lade sig skræmme af, at der er mange foran i køen. Man kan godt tro, at man ingen chance har for at komme igennem, men det har man muligvis alligevel, hvis det viser sig, at der er mange med flere browsere åbne,« siger Ture Falbe-Hansen.

I løbet af tirsdag nåede 3.500 ansøgere at lægge billet ind på 80 af de 340 millioner kroner. Det vides endnu ikke, hvad status er for onsdag.