Der er rift om de populære covid-19-vacciner de steder i landet, hvor det er muligt at skrive sig på en venteliste for restvacciner.

Det viser en rundringning, B.T. har foretaget hos landets fem regioner.

Alene torsdag var der 11.000 danskere, der havde skrevet sig på venteliste i Region Nordjylland i håbet om at få et stik i armen.

»Det er jo udtryk for, at folk er meget interesserede i at blive vaccineret, så de kan komme tilbage til et normalt liv og ikke skal isolere sig. Det kan vi også se på tilslutningen af vaccinationsprogrammet, der ligger på over 90 procent,« siger tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

Det glæder den tidligere SSI-direktør, at vaccinerne ikke længere bliver smidt i skraldespanden, fordi de er tilovers, som det var tilfældet i begyndelsen af marts.

»Det vigtigste er, at der ikke går nogen vacciner tabt,« fastslår han.

Det er kun i tre ud af fem regioner, at man kan skrive sig på en liste for restvacciner.

I Region Sjælland og Region Hovedstaden er det ikke muligt, da man her har interne lister over borgere, der står til at blive vaccineret, som så tildeles restvaccinerne.

Frontpersonale er nogle af dem, der først har fået et vaccinestik i Danmark. Her er det en sygeplejerske-studerende. Foto: Linda Kastrup Vis mere Frontpersonale er nogle af dem, der først har fået et vaccinestik i Danmark. Her er det en sygeplejerske-studerende. Foto: Linda Kastrup

I alle regioner prioriteres folk, der i forvejen er inviteret til vaccination.

Derfor kan det knap betale sig at skrive sig på listen, hvis ikke man i forvejen har fået denne invitation.

»Det er vigtigt at understrege, at det er et fåtal af de mange tilmeldte, der i sidste ende kan være heldige at få tilbudt en vaccine. Derfor skal ikke man forvente at blive kontaktet, men betragte det som en ekstra bonus, hvis det sker,« siger Jan Nybo, overlæge og chef for Region Nordjyllands covid-19-test- og vaccinationsindsats.

I USA står mænd og kvinder gerne i kø i dagevis for at få en covid-19-vaccine, de som regel ellers ikke er berettiget til. Foto: Sara Madsen. Vis mere I USA står mænd og kvinder gerne i kø i dagevis for at få en covid-19-vaccine, de som regel ellers ikke er berettiget til. Foto: Sara Madsen.

Han glæder sig over den store interesse, der sikrer, at der er tilstrækkeligt med folk på tilkaldelisterne, hvis der skulle være overskydende vacciner.

Også de andre regioner bekræfter over for B.T., at der er tale om et fåtal af vacciner, der er til overs, og som så gives som restvaccine.

Kun Region Syddanmark kan nøjagtigt oplyse, hvor mange overskudsvacciner der er tale om, mens Region Nordjylland og Region Midtjylland for tiden arbejder på et system, der kan registrere antallet helt nøjagtigt.

Regler for tilmelding til restvaccine Man skal tilmelde sig listen hver dag

Man må ikke have fået første stik for at tilmelde sig

Personer med en invitation til en vaccine bliver prioriteret højest

Dernæst bliver højest alder prioritet

Region Syddanmark oplyser, at 8.229 danskere tilmeldte sig restvaccinelisten 18. marts, hvoraf 606 tilkendegav, at de havde modtaget en invitation.

Vi arbejder lige nu på, hvordan vi kan optimere listen, så vi ikke kommer til at forstyrre unødigt mange syddanskere, der alligevel ikke kommer i betragtning Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

Blot 16 borgere fik tilbudt en overskudsvaccine.

»Vi er selvfølgelig overvældet over den store interesse, der er for at skrive sig på listen til at få en overskudsvaccine. Vi arbejder lige nu på, hvordan vi kan optimere listen, så vi ikke kommer til at forstyrre unødigt mange syddanskere, der alligevel ikke kommer i betragtning,« siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

I Region Midtjylland fraråder man allerede borgere, der ikke har fået en invitation, at tilmelde sig restvaccine.

Her har man dog alligevel oplevet over 3.000 tilmeldinger om dagen alene i Herning og Holstebro tilsammen, hvor resten af hospitalsenhederne i regionen endnu ikke er talt med.

Til april forventes der at blive skruet op for vaccineindsatsen:

»Regionerne vil meget gerne vaccinere flere og er klar, så snart der kommer større leverancer,« oplyser Danske Regioner.