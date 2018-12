Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis du næste år sætter dig ind bag rattet i en bil, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring.

Fra og med den 1. januar 2019 træder en ny lov nemlig i kraft - og hvis du ikke har en ansvarsforsikring på dit køretøj, vil du kunne blive opkrævet et dagsbegyr på 250 kroner.

Det oplyser DFIM - Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring - der står for opkrævning af dagsgebyret i en oplysningskampagne.

Du er omfattet af loven, hvis du er registreret som bruger eller ejer af et køretøj, for eksempel en bil, motorcykel eller knallert.

Stor kampagne varsler nu at det pr 1.1.2019 koster 250 kr. pr. dag man ikke har ansvarsforsikring på sit køretøj. Se mere på https://t.co/mCh99r2V7m https://t.co/UkZlWbOEJg #dktrp #politidk #forsikring #trafik #Dagsgebyr @Rigspoliti @SikkerTrafik pic.twitter.com/suEd2NrrFG — Forsikring & Pension (@FPbranche) 3. december 2018

Gebyret opkræves for hver dag, køretøjet ikke er forsikret.

'For at undgå, at du bliver opkrævet et gebyr, skal du enten købe den lovpligtige ansvarsforsikring på dit køretøj eller aflevere nummerpladerne til SKAT', lyder det fra DFIM, som oplyser, at 'gebyret er betydelig højere, end en ansvarsforsikring koster'.

Dagsgebyret er blevet indført ved lov, fordi der i dag er omkring 50.000 køretøjer i Danmark, som ikke har den lovpligtige forsikring. De samlede skadesudgifter løber op i mere end 70 millioner kroner om året.

Har du ikke en ansvarsforsikring på dit køretøj, kommer du i sidste ende til selv at betale for de skader, du forvolder på andre og deres ting.

'Er der tale om personskader, der medfører invaliditet og tab af erhvervsevne, kan erstatningsudgifterne løbe op i millioner af kroner', oplyser DFIM.