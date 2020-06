Det er langt fra alle, der kan hente den nye smittesporingsapp, som Sundhedsministeriet lancerede torsdag.

Det kræver nemlig den nyeste opdatering af iPhones styresystem at downloade appen 'Smittestop', og den kan man ikke hente, hvis man ejer en iPhone 6 eller en ældre model.

Det skriver Politiken, der kan berette om, at det potentielt drejer sig om hundredtusindvis af danskere, der ikke har mulighed for at hente appen.

Én af dem, der ikke kan downloade den nye app, er virolog ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. Han er bekymret for, at smittesporingen ikke bliver særlig effektiv, hvis en stor del af befolkningen ikke har mulighed for at hente appen.

»Det er uheldigt, at man har udviklet en app, som en del af befolkningen ikke kan bruge. Når man gerne vil følge smittespredningen i landet, er det afgørende, at der er så mange som muligt, der kan bruge appen. Og når der er en andel af befolkningen, der står udenfor, så reducerer det selvsagt effektiviteten ved smittesporingen«, siger Allan Randrup Thomsen til Politiken.

Men hvorfor kan appen så ikke downloades, hvis man ejer en ældre iPhone?

Det skyldes, at regeringen har besluttet at bruge en fælles platform, som Google og Apple har skabt for at give lande mulighed for at spore smittespredningen.

Problemet er bare, at den er bygget på en bluetooth-teknologi, som langt de fleste Android-telefoner kan bruge, men som kun fungerer på de nyere iPhones.

Med appen 'Smittestop' kan brugere give besked til andre brugere af appen, som man har været tæt på, hvis man bliver testet positiv med ny coronavirus.

På den måde kan appen give besked til personer, som man ikke kender, og som derefter kan blive testet.

»Kontaktopsporing er helt afgørende for at opspore og stoppe smittekæder. Appen er et godt våben til at bryde ukendte smittekæder,« sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blandt andet torsdag.

Politiken skriver, at nogle lande har valgt andre løsninger, der giver personer med ældre iPhones muligheden for at downloade appen.