En række sportsorganisationer landet over er gået sammen om at arrangere et landsdækkende motionsløb. Og så tænker du måske: Men er vi ikke midt i en krise? Vi kan da ikke deltage i et løb?

Jo, det kan du. Det skal nemlig løbes hver for sig.

'Løber du med fra din hoveddør? Gør noget sundt, gør noget sammen, i en tid med covid-19,' skriver Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på Twitter.

Han løber selv med og har valgt ruten på fem kilometer.

Det samme gøre badmintonspiller Camilla Martin, triatleterne Michelle Vesterby og Camilla Pedersen, studievært Sisse Fisker, maratonløber Anna Holm Jørgensen og omkring 30.000 øvrige danskere.

Men som før nævnt, så er det et løb, hvor vi løber hver for sig. Derfor er der selvfølgelig nogle forholdsregler.

Alle deltagere skal løbe alene og holde den påkrævede cirka to meters afstand.

Desuden skal man overholde færdselsreglerne. Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Du kan vælge imellem tre forskellige distancer, og du kan vælge enten at gå eller at løbe. Distancerne ser således ud:

5 km løb

5 km gang

10 km løb

10 km gang

21,1 km løb

Løbet begynder kl 11.00, og allerede klokken 10.45 vil der være en fælles opvarmning, som du kan se via Facebook på dette link.

Og du kan nå at tilmelde dig frem til klokken 10.55. I skrivende stund er der knap 29.000 tilmeldte.