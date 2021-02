Knap 10.000 husstande syd for Aarhus er onsdag vågnet op uden strøm.

Det skyldes en »fejl i forsyningsnettet«, og det er gået ud over indbyggerne i et område ved Tranbjerg J.

»Vi er allerede i gang med at lokalisere/rette fejlen og håber snarest at kunne genetablere forsyningen,« lyder det på energiselskabet Dinels hjemmeside.

Her fremgår det, at det skulle dreje sig om helt præcist 9.167 husstande i området, der mistede strømmen ved 6-tiden. Det samme lyder fra Aura Energi. Samtidig oplyser flere borgere i nærliggende Hasselager til Stiften.dk, at der heller ikke er strøm her.

B.T. har desuden været i kontakt med selskabet NRGi, der ikke meddeler om driftforstyrrelser på deres systemer i Aarhus-området.

Dinel oplyser under driftsinfo, at arbejdet med strømafbrydelsen først forventes færdigt ved 11-tiden.

Opdateres...