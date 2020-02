Tusindvis af borgere i Valby og Hvidovre er godt og grundigt trætte af trafikselskaberne i hovedstaden.

Så trætte, at man har taget en temmelig utraditionel metode i brug for at sætte fokus på problemet.

De frustrerede borgere har nemlig valgt at gøre oprør mod Movia ved at købe et reklamebanner, der....

....selvfølgelig sidder på en af Movias egne busser.

Men for at forstå hele sagen skal vi først og fremmest kigge på den nye Metro Cityringen, der åbnede i slutningen af september.

Her var Valby nemlig et af de få københavnske kvarterer, der ikke var 'med i den ring'.

Heldigvis er Valby udstyret med en station, der har gode togforbindelser, og så har man også i mange år haft buslinjer, der har forbundet både det centrale og ydre Valby med det centrale København.

En slags kompensation for, at ingen metro er at finde i den over 100 år gamle bydel.

Og netop derfor stod Valbys borgere også undrende tilbage, da det pludselig blev vedtaget, at man for at få flere personer ned i den nye metro havde valgt at fjerne flere buslinjer og omlægge andre.

Det udmøntede sig i flere forringelser for borgerne i Valby, men særligt én ændring har fået flere tusinder til at melde sig ind i Facebook-gruppen 'Bevar 1A', der endda også har samlet penge sammen for at sætte fokus på problemet.

Man er nemlig særdeles frustreret over, at buslinje 1A er blevet omlagt sådan, at den ikke længere kører forbi det centrale København, men i stedet kører i en bue udenom, og at den også har en anden rute i Valby og Hvidovre.

»De cutter jo en kæmpe livsnerve, og det har skabt en enorm frustration herude. Den her rute er omlagt med hovedet under armen,« fortæller Thomas Dinesen, der har været ansigtet udadtil for gruppen 'Bevar 1A', til B.T.

I mange måneder har Valby-borgerne i 'Bevar 1A' forsøgt at råbe Movia op, og for nylig kom Thomas Dinesen så på en sjov idé.

»Det slog mig bare, at de tossede idéer ofte er bedst, og så tænkte jeg på, at man da kunne få lov at protestere på en af Movias busser. Og da jeg så ringede til reklamebureauet, kunne jeg endda vælge, at det skulle være på en decideret 1A-bus, at vores kritik blev præsenteret,« fortæller han.

Derfor kører der lige nu en 1A-bus rundt i København med et banner med teksten: 'Giv os den gamle 1A tilbage'.

Derudover er banneret udstyret med en illustration fra appen 'Rejseplanen', der viser, hvor mange gange man skal skifte transportmiddel for at komme ind til eksempelvis Kongens Nytorv, hvis man bor i udkanten af Valby.

Argumentet fra Movias side er, at man gerne vil have flere til at bruge Cityringen, og at der ikke skal køre busser 'oven i' den. Men den køber Thomas Dinesen ikke.

»Det giver ikke meget mening, at man både skal undgås til metroen, og at man så ovenikøbet skal have cuttet den direkte linje, som man har ind til byen, fordi de vil tvinge en til at bruge metroen. Der er rigtig mange – blinde mennesker, børnefamilier og ældre – der har brug for den her linje,« siger han.

»Vi er ikke tvivl om, at mange passagerer har været glad for 1As gamle rute. Men vi kan også se, at der er rigtig mange passagerer, der kører med 1A på den nye rute,« siger Per Gellert, direktør for Movia.

»Derfor er det vigtigt, at vi får en grundig evaluering af, hvordan passagerne samlet set benytter busserne før og efter omlægninger med Nyt Bynet,« uddyber han.