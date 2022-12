Lyt til artiklen

Lige knap 3000 sjællandske husstande er, kort før juleaften for alvor går i gang, uden strøm.

Det skriver Ekstra Bladet og henviser til Radius' hjemmeside, hvorpå det fremgår, at man endnu ikke har klarlagt årsagen til strømafbrydelsen.

»Vi er ved at finde ud af, hvad fejlen skyldes. Det er formentlig en fejl i vores eget anlæg, så vi har sendt teknikere afsted for at undersøge det,« udtaler pressevagten hos Radius til B.T..

De i alt 2932 ramte hjem ligger i områderne ved Værløse, Ballerup og Måløv.

Af Radius' hjemmeside fremgår det, at strømmen gik klokken 16.30 og ventes at være tilbage omkring klokken 18.30.

Opdateres …