Op mod hundredetusinde danskere overvejer lige nu, om de skal tage afsted i et lejet sommerhus i påsken.

På grund af snirklede regler, kan mange af dem hverken ombooke eller få deres penge retur.

Men hvis de tager afsted, vil det sprede smitten og få dødstallet til at stige, advarer ekspert.

»Jeg tror, vi vil se mere smitte, og jeg tror, vi vil se det på kurven over indlagte og døde efter 14 dage. Så det er uhensigtsmæssigt, hvis det sker i det omfang,« siger Trine Mogensen, der er professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Feriehusudlejernes Brancheforening skønner, at der i påsken plejer at overnatte mellem 50.000-100.000 danskere i lejede sommerhuse over hele landet.

Men selvom myndighederne fraråder danskerne at rejse og samles mere end ti personer, kan mange af dem, der har lejet sommerhus, ikke få deres penge retur eller ombooke.

»Vi bliver kimet ned af danskere, der har lejet et sommerhus og som nu ikke ved, hvad de skal gøre,« siger Carlos Villaro, der er direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

I tirsdags sendte han et brev til statsministeren, hvor han udbad sig klare udmeldinger om, hvorvidt man må tage i sommerhus.

Den 23. marts opfrodrede statsministeren danskerne til ikke at tage i sommerhus.

»Opfordringen er: Lad være med at rejse i påsken. Man skal selvfølgelig ikke rejse ud af landet i påsken. Men man skal heller ikke rejse en masse rundt i Danmark. Jeg har forståelse for, at man gerne vil i sommerhus, men vi har brug for at dæmpe rejseaktiviteten,« sagde hun

To dage senere sagde Sundhedsminister Magnus Heunicke det stik modsatte i Radioavisen:

»Man kan godt tage af sted i sommerhus, men det er helt afgørende, at man overholder retningslinjerne, så hvis man gør det: Prøv så vidt muligt at pakke bilen med mad, og vid fra starten af, det er ikke sådan, at børnene kan få nye legekammerater, fordi man skal holde to meters afstand. Og hvis man skal rejse på tværs af landet, skal man i særlig grad være meget, meget opmærksom,« sagde ministeren.

De modstridende meldinger har skabt tvivl i befolkningen om, hvorvidt man må tage i sommerhus.

Sommerhusudlejningsfirmaet DanCenter er kommet i shitstorm, fordi de hverken vil ombooke eller refunderer betalinger for sommerhuse.

B.T. har tidligere talt med Carl Henrik Nielsen, der har betalt 8.709 kroner for et sommerhus til 18 personer. Da han ville ombooke opholdet, fik han en mail fra DanCenter om, at det ikke var muligt.

»Et sommerhus anses som en privat bolig, og derfor er det ikke muligt at lægge den nævnte booking ind under reglerne om force majeure,« stod der i mailen.

Carl Henrik Nielsen kan ikke få sine penge retur fra DanCenter. Vis mere Carl Henrik Nielsen kan ikke få sine penge retur fra DanCenter.

Carl Henrik Nielsen må nu æde tabet, for han har ikke tænkt sig at tage afsted med hele familien som planlagt. Men det kan der være andre, der gør.

Hvis det sker, vil det ifølge Trine Mogensen sprede smitten, der hidtil har været koncentreret om Hovedstaden og Nordsjælland.

»Det her virus er virkelig smitsomt. Man kan ikke begrænse smitten, hvis man er samlet og bor under samme tag. Det vil give mere smitte og skabe nye smittekæder i nye dele af landet,« siger hun.

Ifølge Trine Mogensen kan en lille familie godt tage op i sit eget sommerhus uden at sprede smitte, hvis man holder sig for sig selv og overholder retningslinjerne.