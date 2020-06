Et hav af nysgerrige danskere sidder lige nu i kø på borger.dk for at tjekke, hvor mange feriepenge de kan få udbetalt.

Faktisk er der mandag formiddag op mod en times ventetid.

Men er du en af dem, der sidder i kø mandag formiddag, så kommer du formentlig til at vente forgæves. På borger.dk står der således:

'Bemærk, at du ikke kan få oplyst, hvor meget eller hvornår du får udbetalt din opsparing.'

Foto: Lige nu bliver du mødt af dette syn på borger.dk Vis mere Foto: Lige nu bliver du mødt af dette syn på borger.dk

Den store interesse for at tjekke sine feriepenge kommer efter, at et bredt flertal i Folketinget natten til mandag blev enige om at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge.

Penge, der ellers først skulle have været udbetalt, når man gik på pension, men som nu skal være med til at skubbe økonomien i gang som følge af coronakrisen.

På borger.dk står der mandag formiddag videre:

'Du optjener stadig feriemidler frem til den 31. august 2020, og du kan derfor kun se en foreløbig opgørelse over dine feriemidler.'

For at få udbetalt penge skal man have haft et lønnet job i perioden september 2019 til udgangen af august i år. Den præcise udbetaling afhænger af ens årsindkomst - herunder om man betaler topskat.

Ifølge Danmarks Statistik tjener en gennemsnitlig lønmodtager 455.000 kroner om året. Med den indkomst har man udsigt til en udbetaling på cirka 19.000 kroner efter skat, viser beregninger fra Danske Bank.

Finansminister Nicolai Wammen (S) sagde natten til mandag, efter aftalen var plads, at danskerne senest til oktober vil få udbetalt de tre ugers indefrosne feriepenge.