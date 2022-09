Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

2.235 underskrifter.

Det er, hvad to tidligere elever fra Munkensdam Gymnasium indtil videre har indsamlet, efter det kom frem, at fem drenge er blevet bortvist i en uge for at have lavet en rangeret liste over samtlige 1. g-pigers udseende.

Listen er inddelt i kategorierne: 'toppen af poppen', 'direkte til Britta-hjørnet', 'kunne smash', 'ellers tak du' og 'vil hellere skære pikken af'.

»Dette er sygeligt, da pigerne efter blot en måned på gymnasiet får at vide, at de ikke er mere værd end deres udseende,« skriver de to tidligere elever på indsamlingssiden.

De er utilfredse med rektor Per Møllers beslutning om kun at bortvise de fem drenge fra skolen i en uge.

»Dette er en opfordring til Per Møller om at træffe en beslutning, der viser, hvad Munkensdam Gymnasiums holdning til sexisme og mobning er. Det er du den eneste, der har magten til,« lyder det.

De mener, at drengene bør bortvises permanent:

»Formålet med underskriftsindsamlingen, udover at få de 5 drenge bortvist, er også at vise de unge piger, at de bliver set og hørt, selv af elever der dimitterede for 4 og 5 år siden, og vi skammer os over, at dette er, hvad Munkensdam Gymnasium er blevet til.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de to tidligere elever bag underskriftsindsamlingen.

De har ikke lyst til at medvirke af frygt for, at historien kommer til at handle om dem i stedet for sagens kerne, »nemlig den forfærdelige liste,« skriver den ene til B.T.

Mandag formiddag opfordrede skolens rektor, Per Møller, eleverne på Munkensdam Gymnasium til at lade være med at tale med pressen.

B.T. har talt med flere elever, der bekræfter beskeden fra rektor. Blandt andre en kvindelig elev fra 3. g, der fortæller, at hun mener, det er »forkert som rektor at opfordre selvstændige, unge elever til at tie stille om noget, der er så vildt.«

Eleven, der ikke har lyst til at stå frem, da hun er bange for, om det kan få konsekvenser, fortæller, at mange er utilfredse med straffen, som drengene har fået.

»Han (rektor, red) skriver, at det er tid til at se indad, men han ser ikke selv indad og tænker på dem, der skal have deres krænkere rendende næste uge.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra rektor, Per Møller, om, hvad han tænker om underskriftindsamlingen og de mange, der er utilfredse med drengenes straf. Han er ikke vendt tilbage.

B.T. har tidligere spurgt rektor, hvorvidt en uges bortvisning har en reel konsekvens for drengene, ud over at de misser skole i en uge. Til det svarede han:

»Ja, det synes jeg. Skolen ved, hvem det er, og folk ved, hvorfor de ikke går på skolen lige nu. Grundstemningen på skolen er, at det, de har gjort, er forkert. De andre elever ved, hvem der mangler lige nu, så der er også en social effekt i det.«

Du kan læse hele svaret her.