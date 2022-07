Lyt til artiklen

Hvis du ofte bruger Microsoft Word eller Excel, så skal du måske kigge med her.

For Microsoft har annonceret en ny fremtid for deres softwareprodukter, som vil påvirke brugere hele verden over.

Det oplyser den amerikanske IT-gigant i en blog.

Virksomheden vil nemlig udfase Microsoft 365-apps fra ældre operativsystemer. Microsofts mange produkter er nogle af de mest banebrydende og mest brugte softwareprodukter inden for personlig og professionel databehandling.

Microsoft Excel, et af flagskibsprodukterne i Microsoft 365, bruges angiveligt af mere end 700.000 virksomheder verden over.

Men Excel, Word og andre produkter i Microsoft 365 apps-pakken vil ikke længere fungere på computere, der kører på Windows 7, Windows 8.1 og Windows Server 2008 R2 fra den 10. januar 2023.

FRISCO, TEXAS - JULY 03: A general view of the Microsoft logo during warm ups prior to the game between the 3 Headed Monsters and 3's Company during BIG3 Week Three at Comerica Center on July 03, 2022 in Frisco, Texas. Tim Heitman/Getty Images for BIG3/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Tim Heitman Vis mere FRISCO, TEXAS - JULY 03: A general view of the Microsoft logo during warm ups prior to the game between the 3 Headed Monsters and 3's Company during BIG3 Week Three at Comerica Center on July 03, 2022 in Frisco, Texas. Tim Heitman/Getty Images for BIG3/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Tim Heitman

»Vi anbefaler, at kunder, der kører disse operativsystemer, migrerer til et understøttet operativsystem før januar 2023,« skriver Microsoft derfor i bloggen.

Det er ikke første gang i år, at Microsoft har annonceret, at de vil trække understøttelsen af nogle af deres produkter.

15. juni var det slut for Internet Explorer efter 27 år.

Det var den mest brugte internetbrowser i begyndelsen af 00erne, hvor 90 procent af internetbrugerne benyttede sig af Internet Explorer. Dog primært fordi den fulgte med Microsofts og Windows-operativsystem.

»Brugere vil stadig se Internet Explorer-ikonet på deres enheder (såsom på proceslinjen eller i startmenuen), men hvis de klikker for at åbne Internet Explorer, åbnes Microsoft Edge i stedet med nem adgang til IE-tilstand,« lyder det fra Microsoft Edge Enterprise General Manager, Sean Lyndersay, i en erklæring til USA TODAY.

Microsoft opfordrer kunder til at opdatere deres operativsystem af både kompatibilitets- og sikkerhedsmæssige årsager.

»Husk venligst, at brug af ikkeunderstøttet software kan øge en organisations eksponering for sikkerhedsrisici eller påvirke dens evne til at opfylde overholdelsesforpligtelser,« konkludere Microsoft yderligere i bloggen.