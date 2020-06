Netop nu knokler mange studerende med den sidste hurdle: De sidste eksaminer eller forberedelser til forsvaret af deres afgangsopgaver.

Men tusinder af dem risikerer at gå glip af titusindvis af kroner - lige så snart de er blevet færdiguddannet.

For efter studierne er du berettiget til at modtage dagpenge, hvis du da ikke scorer et job med det samme.

Det kræver blot, at du husker at melde dig ind i en a-kasse i tide. Men en ny undersøgelse gennemført af YouGov for Fagforeningen Business Danmark viser, at under halvdelen af de studerende i dag er medlemmer.

Selvom det er ganske gratis, mens man studerer.

»Derfor er jeg chokeret over tallene,« siger Jonathan Storm Krebs, chef for afdelingen Karrierestart hos Business Danmark, i en pressemeddelelse.

Han undrer sig især over, at så mange studerende ikke er medlemmer af en a-kasse, fordi drømmejobbene ikke hænger på træerne. Derfor vil dagpengene falde på et tørt sted for mange nyuddannede, mens de er jobsøgende.

»Vi ser studerende, der går ledige i helt op til 12 måneder efter studieafslutningen. Har man ikke sikret sig efter endt uddannelse, ser vi nyuddannede, der snubler og får en hård landing, i stedet for en flyvende start på karrieren,« siger Jonathan Storm Krebs.

Risikoen er endnu større netop nu, hvor de nyuddannede kommer ud på et langt mere usikkert arbejdsmarked på grund af coronakrisen.

»Du uddanner dig for at få det rigtige job for dig. Det er desværre ikke altid tilfældet, at jobbet er ledigt, der hvor uddannelsen slutter. Covid-19 og nedlukningen af samfundet har ikke gjort den udfordring mindre,« siger Jonathan Storm Krebs.

»Derfor er det vigtigere end nogensinde at have det helt basale som a-kasse på plads, det er bare at tage fat i en a-kasse og få dig registreret gratis,« fortsætter han.

For at være berettiget til at modtage dagpenge med det samme som nyuddannet, skal du have været medlem af en a-kasse i et år. Hvis du melder dig ind senest to uger efter den sidste eksamen, mister du 'kun' en måneds dagpenge. Men derefter falder hammeren hårdt, som du kan se i boksen herunder.

Sådan opfylder du kriterierne for at få dagpenge efter studierne Hvis du afslutter en SU-berettiget og statsgodkendt uddannelse, er der to afgørende tidspunkter i dit studieforløb hvor du skal være særlig opmærksom: Melder du dig ind i en a-kasse et år inden du afslutter den sidste eksamen , har du dagpengeret dagen efter den afsluttende eksamen.

, har du dagpengeret dagen efter den afsluttende eksamen. Melder du dig ind senest 14 dage efter sidste afsluttende eksamen , vil du få en måneds karantæne i forhold til retten til dagpenge.

, vil du få en måneds karantæne i forhold til retten til dagpenge. Men overskrider du de 14 dage , skal du arbejde et år for at tjene op til dagpengeretten – ligesom du i det år også skal betale det fulde kontingent. Husk på at dagpenge altid er bagud betalt, mens SU er forudbetalt.

Og det er ikke småpenge, du går glip af, hvis du som nyuddannet misser retten til at få dagpenge.

»Ser vi bort fra mulighederne for kontanthjælp, som i øvrigt er væsentlig lavere end dagpengebeløbet, er dimittendsatsen for dagpenge 13.664 kroner før skat per måned.«

»Et må man sige anseligt beløb, særligt hvis man i gennem et studieliv har levet for en SU,« siger Jonathan Storm Krebs.

Hos Business Danmark oplever de, at mange studerende ikke kender reglerne på det danske arbejdsmarked, og slet ikke er klar over, hvilke rettigheder de har.