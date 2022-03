Det er dejlig bekvemt at sætte sig bag rattet i sin bil og fræse gennem byen. Men det er knap så dejligt for alle dem, der står uden for førerhuset og skal trække den beskidte luft ned i lungerne.

Luftforurening betyder nemlig, at 4.000 danskere hvert år dør for tidligt. Derudover bliver mange syge af at leve med luftforurening – særligt i de store byer, hvor koncentrationen af skadelige stoffer og partikler i luften er høj.

Og det skal der gøres noget ved, hvis det står til formand for Klima- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune Per Clausen (EL).

Han er nemlig klar til at skærpe kravene til en af byens forureningssyndere – nemlig dieselbilen. Ønsket kommer i kølvandet på en lovændring, som blev vedtaget af et bredt flertal i folketinget tirsdag.

Byrådspolitiker Per Clausen (EL), vil have de mest forurenende dieselbiler ud af Aalborgs bymidte. Hellere i går end i morgen. Arkivfoto Foto: Camilla Rønde Vis mere Byrådspolitiker Per Clausen (EL), vil have de mest forurenende dieselbiler ud af Aalborgs bymidte. Hellere i går end i morgen. Arkivfoto Foto: Camilla Rønde

Ændringen betyder, at kommunen i landets fire største byer kan vælge at forbyde dieselbiler uden partikelfiltre adgang til de eksisterende miljøzoner.

I forbindelse med lovændringen er der afsat penge til, at bilejere i ‘lavindkomstgrupper’ kan få et tilskud på 2.000 kroner til eftermontering af et partikelfilter – som koster mellem 5–15.000 kroner.

En del aalborgensere vil altså skulle indstille sig på at parkere bilen udenfor den centrale bymidte eller have penge op af lommen, hvis Per Clausen får sin vilje.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal udnytte de her nye muligheder og give aalborgenserne renere luft. Og det skal ske hurtigst muligt,« siger han.

Den eksisterende miljøzone i Aalborg. Per Clausen (EL) ønsker, at det grønne område skal udvides. Det betyder strengere krav til tunge køretøjer i en større del af byen – og på sigt muligvis også dieselbiler. (Aalborg Kommune) Vis mere Den eksisterende miljøzone i Aalborg. Per Clausen (EL) ønsker, at det grønne område skal udvides. Det betyder strengere krav til tunge køretøjer i en større del af byen – og på sigt muligvis også dieselbiler. (Aalborg Kommune)

Derfor er Enhedslisten i første omgang klar til at tage spørgsmålet op i By- og Landskabsudvalget, hvor de også vil vække en gammel sag til live. Nemlig spørgsmålet om miljøzonens omfang.

»Vi har tidligere diskuteret, om zonen skal udvides, og jeg synes, det er oplagt at tage den debat op igen nu,« siger Per Clausen.

Medlem af udvalget og 2. Viceborgmester i kommunen Vibeke Merete Gamst (K) er umiddelbart positivt stemt i forhold til at udnytte de nye retningslinjer fra Christiansborg.

»Det er en måde at mindske luftforurening, som jeg helt sikkert synes, vi skal kigge på. Præcist hvordan og hvorledes det skal indføres konkret, kan jeg ikke sige så meget om endnu,« siger hun.

Forslaget og udsigten til færre af de værst forurenende biler i bymidterne vækker også begejstring hos flere eksperter.

Forsker i sundhedsskadelige miljøpåvirkninger ved Institut for Folskesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Marie Pedersen forklarer, at det gør en forskel for byboernes sundhed.

»Vi kommer ikke i mål med det her, men det vil være en lille forbedring. Særligt hos børn, gravide, ældre og andre udsatte kan vi se, at selv en lille positiv forskel i koncentrationen af forurening, kan have en beskyttende effekt,« siger hun.

Og man vil netop se et lille fald i den samlede koncentration, hvis man mindsker forurening fra dieselbilerne. Steen Solvang Jensen, seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet har været med til at lave beregninger på effekten af forskellige tiltag i miljøzonerne for Miljøministeriet.

»Vores beregninger viser, at effekten ved at skærpe reglerne for dieselpersonbiler er dobbelt så stor for udledningerne af partikler og kvælstofoxider, som hvis man kun begrænser de tunge køretøjer og varebiler, som det er tilfældet nu,« siger han og fortsætter:

»Og vi kan samtidig se, at det har en betydning for den samlede koncentration af luftforurening i miljøzonerne, hvis man gør det,« siger han.

Skal politikerne blande sig i din bil?

Får Per Clausen og Enhedslisten ikke ørenlyd i By- og Landskabsudvalget, er de klar til at gå skriftet videre.

»Så må vi jo tage sagen op i byrådet. Og her noterer jeg mig, at flere partier virker positivt stemt, og at Socialdemokratiet – borgmesterens eget parti – også står bag aftalen på Christiansborg, så jeg tror på, at vi kan komme igennem med noget,« siger Per Clausen.