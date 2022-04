Tusindvis af danskere har ikke kunnet stå for fristelsen.

Muligheden for med et snuptag at skære hundredtusindvis af kroner af gælden er simpelthen for god for mange, og det gælder ikke mindst i hovedstadsområdet.

Her har boligejere med realkreditlån i Totalkredit i løbet af årets første tre måneder barberet samlet 800 millioner kroner af deres gæld ved at lægge deres lån om.

»Det er for alvor noget, der har taget fart fra første kvartal i år. Muligheden har været der tidligere, men den potentielle gevinst har ikke været lige så god som nu, fordi rentemarkedet har flyttet sig,« siger Sune Malthe-Thagaard, chefanalytiker i Totalkredit.

Boligejere, der tager imod tilbuddet om en såkaldt 'opkonvertering' – en aftale om at stige i rente mod at få reduceret restgælden – satser dog deres penge på ét bræt.

Renten skal falde igen, for ellers kan det vise sig at være en rigtig dårlig beslutning

I et konkret tilfælde, hvor der er opkonverteret fra 0,5 procent til 3,0 procent, vil gevinsten være ædt op efter 11 år og 9 måneder af den højere rente ifølge beregninger, som Totalkredit har foretaget for B.T.

Beregningerne viser desuden, at en opkonvertering over 30 år vil betyde øgede renteudgifter på hele 98.000 kroner efter skat for hver enkelt lånt million kroner.

Hvis du har opkonverteret dit realkreditlån, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

En gennemsnitlig gæld blandt de boligejere, der netop har opkonverteret, ligger på 3,2 millioner kroner.

»Vi ser det som en kalkuleret risiko. De boligejere, der opkonverterer i hovedstaden, får en potentiel gevinst på 160.000 kroner for hver lånte million, og de ved præcis, hvad de risikerer at tabe, for det kan man simpelthen regne ud,« siger Sune Malthe-Thagaard og fortsætter:

»Der, hvor det kan blive mere spekulativt, er, når nogle samtidig går fra fast til kort rente. Den korte rente kan principielt blive ved med at stige, og så er det ikke til at forudsige, hvornår gevinsten ved at opkonvertere vil være væk.«

Ifølge Totalkredit, der står bag omkring hvert andet realkreditlån i Danmark, er det omkring hver fjerde, der opkonverterer, der går fra fast til variabel rente.

Kæmpe gevinst eller tab Omkring 2.600 personer i Region Hovedstaden har lagt deres lån om. Boligejerne har typisk skåret 300.000 kroner af gælden. Tilsammen har boligejerne fået fjernet 800 millioner kroner fra deres restgæld. Beregning ved opkonvertering fra 0,5 procent i rente til 3 procent Ved en opkonvertering nu vil en restgæld på én million kroner vil falde til 836.000 kroner. Det svarer til en øjeblikkelig gevinst på 164.000 kroner pr. lånt million. Hvis den højere rente forbliver uforandret over 30 år, svarer det efter skat til højere renteudgifter efter opkonverteringen på 98.000 kroner pr. lånt million. Kilde: Totalkredit

Københavnerne har på landsplan de største boligudgifter, fordi lånene til huse og lejligheder i hovedstaden er større end i resten af Danmark.

Derfor er det også i København, at der er mest at tabe og vinde på en opkonvertering.

»Det er typisk dem med den største gæld, der reagerer først på muligheden for at skære i gælden, og det hænger sammen med, at den potentielle gevinst er størst for dem.«

»Jo større gæld du har i kroner og øre, jo større potentiel gevinst er der. De fleste omkostninger ved at lægge sit lån om er de samme, uanset hvor mange penge boligejeren skylder,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Han advarer mod blindt at kaste sig ud i en opkonvertering

»Man bør tage en grundig snak med sin bankrådgiver om, hvad det egentlig vil betyde for privatøkonomien,« siger chefanalytikeren.

»For nogle vil det være den bedste løsning simpelthen at beholde sit lån på en halv procent og glæde sig over, at man var en af dem, der var så heldige at få et lån til en historisk lav rente. Så kan man lune sig lidt ved den tanke,« fortsætter han.

Hvor sandsynligt er det, at renten falder igen inden 12 år?

»12 år er lang tid på rentemarkedet. Sådan vil jeg nok sige det. Der er ingen garanti for, at vi kommer ned på en halv procent igen, men det kan godt ske.«