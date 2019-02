I 13 byer strejker børn og unge. De mener ikke, at politikere tager klimaforandringerne seriøst.

2000 unge klimaaktivister har fredag forladt skolebøgerne for at forsøge at råbe politikere op. De mener, at den grønne omstilling ikke er ambitiøs nok.

- Der er en masse unge, der er frustrerede over ikke at blive taget seriøst, siger Sussi Lillelund Christiansen, talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse.

- Vi vil være med i klimadebatten, for det er jo debatten om vores fremtid, tilføjer hun.

Den Grønne Studenterbevægelse har koordineret demonstrationer i 13 byer. Blandt andet i Nuuk i Grønland og Tórshavn på Færøerne.

Og de er ikke alene. Demonstrationerne afholdes netop fredag i anledning af den internationale skolestrejke for klimaet, som er organiseret via sociale medier.

I Sverige, hvor fænomenet begyndte, er der demonstrationer i 120 byer.

Og bevægelsen har spredt sig til de øvrige nordiske lande.

Strejkerne for klimaet er blevet et internationale fænomen, og de afholdes rundt om i verden hver fredag.

- Formålet er at skubbe politikerne mod en bedre grøn omstilling.

- Lige nu ved vi, at der ikke bliver gjort nok. Og vi ved, at danskerne har det syvendehøjeste CO2-udslip i verden, siger Sussi Lillelund Christiansen.

Det er anden gang, at Den Grønne Studenterbevægelse afholder strejker for klimaet.

Sidst var i november og ifølge talsperson Sussi Lillelund Christiansen, er der langt flere end sidst, der har valgt at lægge blyanten til fordel for banneret.

- I november var vi 700 fordelt på seks byer, så man kan virkelig mærke, at bevægelsen er vokset, siger hun.

Selv om bevægelsen kun har fået klap på skuldrene af partierne fra rød blok, understreger talskvinden, at dagens strejke såvel som bevægelsen er "partipolitisk neutral".

- For os er al politik klimapolitik, siger hun.

Sussi Lillelund Christiansen er "personligt frustreret" over, at nogen kan tro, at de strejkende børn og unge udnytter klimadebatten til at få tidlig weekend.

- Det er ikke super sjovt og afslappende at stå i kulden på en fredag og forsøge at råbe politikere op, siger hun.

/ritzau/