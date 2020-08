Mere end hver tredje dansker har en trampolin i de danske sommerhuse og villakvarterer, og børnene elsker dem. De kan både slå baglæns og forlæns kolbøtter og lave alle mulige andre tricks.

Men der er grund til at passe ekstra på med hopperierne, for hvert år kommer tusindvis af børn til skade på netop den måde.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Godt og vel 10 procent af børn, der hopper og leger på det populære udendørslegetøj, kommer til skade.

Det er alt fra alvorlige skader med brud til blå mærker og forstuvninger.

De mange skader kan dog undgås. Ifølge Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring, kan mange skader for eksempel afværges med et net rundt om trampolinen.

»Derudover bør man også have fokus på en række regler under legen. Eksempelvis bør man kun hoppe en ad gangen, da to eller flere børn på trampolinen ofte fører til uheld, hvor man hopper ind i hinanden, eller hvor et barn kan få alt for meget fart på og miste kontrollen.«

Gjensidige forsikring har lavet fem gode hoppe-råd, for at undgå ulykker.