Dårligt, ustadigt vejr har fået danskerne til at søge ud af Danmark.

Og det kan mærkes i de danske byer, der som regel har rygende travlt i sommermånederne.

Det beretter blandt andet TV 2 Nord om, da turisterne er pist forsvundet fra blandt andet Sæby.

Mediet har talt med familien Thomsen, der netop er taget en uge i sommerhus i den nordjyske by.

Men det dårlige vejr sætter en stopper for festlighederne, og familien har valgt at tage hjem før tid.

»Vi skulle have været her til på lørdag, men vi har faktisk valgt at tage hjem i dag, fordi vi keder os lidt. Så det skal regne alligevel, så kan vi lige så godt sidde derhjemme,« siger familiefaren til mediet.

Alene i juli er der faldet hele 135 millimeter regn i Sæby. I samme periode har der kun været otte tørvejrsdage.

Mediet har også talt med en caféejer, der er under 30 til 40 procent under sidste års omsætning.

Nyheden om, at Sæby er forvandlet til en 'spøgelsesby', har også ramt vores skandinaviske nabo, Norge.

Nordmændene er ellers glade for at besøge det nordlige Jylland og især Frederikshavn, Skagen og Sæby.

Men den norske valutakurs har været historisk svag over for den danske krone, hvilket også kan være en del af forklaringen på den manglende aktivitet i Sæby.

Omvendt har turisterhvervet i Norge oplevet fremgang:

Fredag ​​kunne Norges Statistik præsentere friske tal, der viser, at der i år bor 18 procent flere udlændinge på norske hoteller sammenlignet med sidste år.