Hedebølgen har for alvor ramt Danmark. Og det varme vejr kommer bag på nogle af de turister, der har valgt at holde sommerferie i landet.

Det fremgår meget tydeligt, når B.T. taler med de mange turister, der har valgt Danmark, mens sommeren er på sit højeste.

Vincent fra Canada og Cody fra Storbritannien er ikke kun overrasket over varmen, men over, at der er så meget vind i Danmark.

»Der er meget vind, hvilket er dejligt og forfriskende – selv om det også er varmt,« siger Vincent til B.T.

»Det er i hvert fald bedre end Storbritannien, hvor det regner hele tiden,« tilføjer Cody.

Mens Vincent på forhånd havde tjekket vejrudsigten og dermed forventet de høje temperaturer, havde kammeraten Cody ikke.

»Jeg har ikke rigtig undersøgt det, jeg kom bare,« siger Cody som ikke var klar over, at Danmark står over for en hedebølge.

Constantin fra Ukraine var mandag i Legoland. Og det var derimod en meget våd fornøjelse.

»Det var vanskeligt med trafikken også,« siger Constantin, som mener, Danmark kendetegnes ved at være et meget vådt land, hvor vejret kan skifte hele tiden.

»Lige nu nyder vi det bare. Men hvis det regner, er det nu også okay,« siger Constantin.

Daria, hans kone, er også overrasket over det meget lune vejr.

»Jeg forventede faktisk ikke, at det skulle blive så varmt og solrigt. Jeg var nødt til at købe en hat, så jeg kunne dække mig selv,« siger hun, og Constantin supplerer:

»Vi var også nødt til at købe solcreme.«

Anna fra Spanien nyder, at det er varmt, men sætter pris på, at det, i modsætning til Spanien, blæser en del i Danmark.

Anna havde da heller ikke forestillet sig, at vejret skulle byde på op til 30 grader.

»Jeg havde håbet, det var koldere, fordi det er så varmt i Spanien,« siger Anna og frygter ikke for hedebølgen.

»Formentlig bliver det ikke ligeså slemt som i Spanien.

Flere turister til landet

Også de forskellige turistattraktioner rundt omkring i landet kan mærke, at der i øjeblikket er mange turister i landet.

VisitDenmark har endnu ikke præcise tal for, hvor mange turister der i øjeblikket befinder sig i Danmark.

Fra januar til maj har der været 15.423.425 overnatninger i Danmark fra turister.

Det er en stigning på hele 1,6 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

»Hvis vi kigger på antallet af bookede feriehusuger fra udenlandske turister så ser det ud til, at der er sket en stor stigning i forhold til sidste år i sommermånederne,« fortæller Anders Rosbo, kommunikationschef hos VisitDenmark, til B.T.

Der er således sket en stigning på 20,5 procent i juni, 9,4 procent i juli og 2,5 procent i august.

»Så det ser ud til at blive en god sommer,« siger Anders Rosbo.

Dorthe Weinkouff Barsøe, underdirektør i Tivoli og chef i Brand & Kommunikation, kan heller ikke konkret fortælle, om der er flere turister end normalt, der besøger forlystelsesparken, men kan konstatere, at det går den rigtige vej.

»Det ser positivt ud, men vi har ingen konkrete tal endnu. Sidste år fik vi massiv omtale i udlandet, blandt andet i forbindelse med vores 175-års jubilæum, det er med til, at vi generelt oplever stor international interesse,« siger underdirektøren til B.T.

Også Louisiana i Humlebæk har oplevet et større antal gæster sammenlignet med samme periode sidste år.

I uge 29 sidste år besøgte 17.615 gæster kunstmuseet, hvor hele 21.136 gæstede Louisiana i samme uge i år.

»Det er svært at sige, om det højere gæstetal i år skyldes flere turister i København eller blot er et udtryk for den jo helt almindelige variation i besøgstal fra uge til uge,« forklarer Karen-Marie Schurizek Antonsen, HR-chef hos Louisiana til B.T.

I Københavns Zoo oplever de også et større antal besøgende.

»Vi har kigget lidt i vores tal, og ja, vi kan se en lille fremgang i de billetter, som vi regner med, at turister kommer ind med, men det er ikke noget, jeg tør konkludere særligt meget ud fra,« siger Marie Visted Kakobsen, marketing projektleder i Zoologisk Have København, til B.T.

»Indtil videre vil vi i stedet vurdere, at vores besøgstal i højsæsonen følger den samme stigning som andre år. Hen over sommeren er det normalt, at vi har mange gæster – især i den type vejr, vi har set de seneste uger.«