Hvis du har familie eller venner, der planlægger et besøg, så skal de i omdrejninger og booke festlokalerne eller hotelværelset.

Der er nemlig super travlt på flere hoteller i Odense – ligesom i resten af landet.

På First Hotel i Odense er begejstringen høj i disse dage, også selvom der løbes ekstra stærkt.

»Vi er gået fra 0 til 100,« fortæller Mette Hafstrøm, der er receptionschef på First Hotel i Odense.

Hun kan ofte møde ind til 20-25 ledige værelser og gå hjem til et helt udsolgt hotel.

Flere hoteller i byen fortæller B.T. Odense, at de også oplever, at det går rigtig stærkt lige nu. Blandt andet Odeon Hotel, hvor hotelchef Tinna Larsen bekræfter travlheden over sms.

Sammenslutningen for Danske Konferencecentre annoncerede også forleden om tæt på alt udsolgt resten af året på landsplan. Sammenslutningen har ikke set noget lignende siden før finanskrisen.

Mette Hafstrøm fra First Hotel Grand fortæller, at der stadig er muligheder for at få et værelse i år, men pladsen er trang:

»Og jeg er i tvivl, om vi overhovedet har nogen weekender i efteråret, hvor der er plads til flere arrangementer i vores eventlokaler.«

Mette og kollegerne er stadig ved at arbejde puklen af konfirmationer og bryllupper af fra forårets og sidste års nedlukninger:

»Det er en kæmpe lettelse, at vi har så mange gæster,« siger Mette Hafstrøm, der dog også indrømmer, at hun lige skulle i gang igen efter de to nedlukninger.