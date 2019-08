Den unikke natur ved Vadehavet presses af hensynsløse turister.

Turister, der tramper rundt i de sarte klitter og overtræder kørselsforbud. Løse hunde og folk, der jager store fugleflokke, så de letter.

Det er nogle af de ting, naturvejleder i Varde Kommune Morten Vinding oplever mere og mere af ved Vadehavet og langs den jyske vestkyst.

Det skriver DR Syd.

- Det, vi har herude, er verdensarv. Det er natur i verdensklasse. Det bør man passe ekstra godt på, siger Morten Vinding.

Turisters hensynsløse færden i den vestjyske natur er et problem.

Det mener både naturvejledere i Tønder og Varde, Danmarks Naturfredningsforening i Vestjylland, Dansk Ornitogisk Forening samt Vadehavscenteret.

De trækfugle, der lander i Vadehavet for at blive fedet op inden deres lange rejse, generes for eksempel af turister i jagten på et godt billede, fortæller Morten Vinding.

- Når turister kommer i biler, har de en mani med at køre tæt på fuglene, fordi det ser flot ud, når de flyver op. Men de bliver stressede, får mindre tid til at spise og har sværere ved at passe på deres unger, siger han til DR Syd.

Turisterne har fået øjnene op for den jyske vestkyst.

På ti år er antallet af overnatninger på Vestkysten steget med en million. Men de mange besøgende slider på naturen – for eksempel, når de ikke holder sig til de offentligt anlagte stier.

- Jeg bliver gal indeni. Jeg tror, de fleste mennesker gør det i uvidenhed. Men nogle ved udmærket, hvad det er, de laver, siger Hans Tonnesen, der er naturvejleder i Tønder Kommune.