De mange turister ved Jellingmonumenterne har så svært ved at holde sig til én bestemt trappe, at der nu skal sættes et skilt op.

Turisterne ved de ældamle gravhøje i Jelling vælger nemlig at gå op og ned gennem græsset i stedet for at bruge trappen.

Og det er fint én gang, men nu har horden af utålmodige turister skabt en improviseret sti, hvor græsset er slidt helt af.

Det skriver Finans.

»Det ligner indgangen til en kostald foran trappen. På grund af vejret er der ekstra mange smattede fodaftryk. Det ser ikke pænt ud,« siger Charlotta Lindblom, der er museumsinspektør for arkæologi på VejleMuseerne, til Finans.

Derfor vil man nu i første omgang sætte skilte op, hvor man opfordrer turisterne til at have respekt for de gamle høje og bruge trappen.

Jellingmonumenterne er på UNESCO's verdensarvsliste og er en samlet betegnelse for de to gravhøje, Jellingestenene og Jelling Kirke.

De to gravhøje er mere end 1000 år gamle.