Hvis man er fra Tyskland, Norge eller Island, kan man besøge Danmark, hvis man kan bevise, at man har booket mindst seks overnatninger. Snart får borgere fra en lang række andre lande også den mulighed.

Der er bare ét problem. Den regel er for nem at misbruge.

Det skriver Flensborg Avis, der har talt med hoteldirektør ved Hotel Europa i Aabenraa Helle Taulbjerg.

Hun forklarer blandt andet, at det er tyskere, der i stor stil misbruger reglen ved at annullere deres overnatninger, når de har fået en booking bekræftet på mail – det er nemlig blot den, man skal fremvise for at få grønt lys til at komme ind i Danmark.

Hun har sågar oplevet seks afbestillinger af bookinger på en enkelt dag, hvor det hurtigt var tydeligt, at turisterne aldrig havde tænkt sig at komme, men blot ville et hurtigt smut ind i landet.

Derfor vil hoteldirektøren have reglerne ændret.

»Vi vil bare have reglen med de seks nætter droppet. Den er lavet til sommerhuse, ikke til hotelbranchen. Desuden har tyskerne stadig et lavt smittetryk, selvom det lige er steget en smule, så det giver ingen mening at have den regel,« siger hoteldirektør ved Hotel Europa i Aabenraa Helle Taulbjerg til avisen.

B.T. kunne i sidste uge fortælle, hvordan flere i hotelbranchen brokkede sig kraftigt over seksdagesreglen.

For ud over snyd betyder reglen, at mange turister bliver skræmt væk.

»Skulle man være mere smitsom, hvis man kun overnatter tre gange i Danmark frem for seks?« sagde den adm. direktør i hotellernes brancheforening Horesta, Katia K. Østergaard, blandt andet i sidste uge.

Hun forklarede videre, at en udenlandsk ferie-turist på et dansk hotel i gennemsnit bor på der i 2,2 dage. På den måde er der altså langt op til hele seks overnatninger.