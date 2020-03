Flere tusinde turister transporteres ugentligt frem og tilbage fra coronavirus-ramte lande som Italien, Frankrig og Norge i store dobbeltdækkerbusser.

Per Simonsen er en af chaufførerne, der kører dem. Han har svært ved at forstå, at myndighederne tilsyneladende fuldstændig har overset hans branche, hvor folk i busserne sidder tæt i mange timer.

»Når der kører 1000 turistbusser ned igennem Europa, må det da være rimeligt, at sundhedsmyndighederne tager stilling til os. Særligt fordi de sætter folk i karantæne, fly aflyses, og der bliver taget så mange andre forholdsregler. Men ikke én forholder sig til os,« fortæller Per Simonsen.

Ifølge Per Simonsen er det pardoksalt, at myndighederne ikke har forholdt sig til branchen. Særligt fordi de selv samme turistbusser også kører skolebørn i skole, når de er hjemvendt fra de coronaramte lande.

»Den ene dag kører vi til Italien, og dagen efter, når bussen er hjemvendt, kører vi danske skolebørn i skole,« fortæller Per Simonsen.

Mange busselskaber kører nemlig skolekørsel som sidebeskæftigelse ved siden af udlandsturene.

Det samme gælder også Bjert Busser, som Per Simonsen kører for.

Og det er rigtig mange turister, Bjert Busser ugentligt transporterer ned igennem Europa og så tilbage igen til Danmark.

De almindelige busser har plads til 50 passagerer, og dobbeltdækkerne har plads til 93.

Bjert Busser har lige nu seks busser i udlandet. Men bare for et par uger siden havde de 30 busser ude at køre.

»Det er jo komplet latterligt, at myndighederne går så meget op i coronavirus, og så overser de lige os. Vi har intet hørt,« fortæller Per Simonsen.

Selvom Per Simonsen er særligt udsat, er han dog ikke bange for at køre til de lande, der er værst ramt af coronavirussen.

Ud over at Per Simonsen som chauffør er særligt eksponeret for smitte, så er han også over 60 år og har lungeproblemer.

Og det er lige præcis ældre og svækkede med for eksempel lungeproblemer, som Sundhedsstyrelsen mener er særligt udsatte.

»Jeg ser det som en influenza. Myndighederne har jo heller ikke meldt noget ud til os chauffører om nogen form for forholdsregler. Så må de jo være mere klare i spyttet,« fortæller Per Simonsen.

Busselskabet har dog mærket coronavirusens konsekvenser fra kundernes side.

Ifølge Mia Juul Kristensen, der er kørselsleder for Bjert Busser, har de modtaget nogle ændringer og aflysninger af ture.

For Bjert Busser fungerer det nemlig sådan, at det er turistgrupper, der booker bussen. Så hvis nogen aflyser, er det hele turen, der ryger i vasken, da det er en gruppebestilling.

»En turistgruppe ændrede i sidste uge deres tur fra Italien til Portugal. I dag har vi også fået aflyst en hel tur til Holland, og det er på grund af coronavirussen,« fortæller Mia Juul Kristensen.

Men før myndighederne melder noget ud om turistbusbranchen, forholder Bjert Busser sig roligt og kører de bestilte ture.