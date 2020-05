Udenrigsministeriet i Tyskland har forlænget rejsevedledningen til tyske borgere. Det betyder, at de skal undlade udenlandsrejser til 15. juni.

Og det er dårligt nyt for det sydvestjyske område, der er vant til at have besøg af mange tyske turister.

Faktisk kan uvisheden ramme og lamme turistbranchen. Det fortæller turistchef i Esbjerg og Fanø kommuner, Pia de Place, til JydskeVestkysten:

»Denne forlængelse er med til at skabe fortsat uvished og bekymring for vores turistaktører. Selvom det er en vejledning, vil det reelt set nok ramme på samme måde som et forbud.«

Et af de store problemer er, at mange steder allerede er booket i højsæsonen - og det er primært tyske turister, der har booket.

Den manglende afklaring betyder, at man endnu ikke kan ombooke eller flytte tyskernes bookninger og begynde at tage danskere ind.

Ifølge JydskeVestkysten kan rejsevejledningen ramme Fanø hårdt. Det skyldes, at tyske turister står for 76 procent af overnatningerne.

Derudover er Fanø den kommune i hele Danmark, hvor turisme fylder mest i den samlede økonomi.

Fanø er et af de steder, der kan blive hårdt ramt. Foto: Henning Bagger Vis mere Fanø er et af de steder, der kan blive hårdt ramt. Foto: Henning Bagger

Pia de Place slår fast, at der er brug for udmeldinger og afklaringer, hvis turistbranchen skal klare sig gennem den svære situation.

Hun understreger samtidig, at man selvfølgelig ikke skal være uansvarlig sundhedsmæssigt.

Turistchefen vurderer, at branchen risikerer at stå med håret i postkassen, hvis der først kommer et svar i midten af juni.

Lige nu håber man mest af alt på en løsning i forhold til grænseåbning.