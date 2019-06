En flytning af turistattraktionen Rubjerg Knude Fyr er blevet fastslået.

Det er planen, at Rubjerg Knude Fyr skal flyttes omkring 60-80 meter for ikke at blive opslugt af Vesterhavet.

Beslutningen blev allerede taget i november, og nu er der blevet lagt en plan for, hvordan flytningen skal foregå.

Det skriver TV2 Nord.

Planen er, at turistattraktionen skal iføres det, man kan sammenligne med rulleskøjter, som skal sørge for flytningen. Det forventes at tage en enkelt dag, selvom man forventer, at fyret kun kan flyttes otte meter i timen. Flytningen vil koste fem millioner kroner.

Lønstrup Murerforretning, som ejes af Kjeld Pedersen, forbereder selve arbejdet, hvorefter BMS Krangården hjælper til med flytningen.

»Vi har haft fantastisk og værdifuldt samarbejde med Kjeld Pedersen i udviklingen af løsningen med at flytte fyret. Vi er meget tilfredse med aftalen, som også betyder, at projektet kan realiseres inden for budgettet på fem millioner kroner, som staten har bevilget til opgaven,« fortæller formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V) til TV 2 Nord.

Årsagen til flytningen er, at Rubjerg Knude Fyr ligget for tæt på kystlinjen ved Vesterhavet.

Sandflugt ved Rubjerg Knude Fyr. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sandflugt ved Rubjerg Knude Fyr. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Da fyret stod færdigt i 1899, lå det ellers 200 meter inde i landet. Men nu ligger det pladask ud til vandet på grund af havets forandring.

Turister kan dog fortsat nyde en tur til Rubjerg Knude Fyr hen over sommeren. Først den 14. august bliver området spærret i forbindelse med forarbejdet.

I uge 43 forventes det så, at flytningen af Rubjerg Knude Fyr vil ske.

Rubjerg Knude Fyr har 250.000 besøgende om året.