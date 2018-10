Modelbane Europa i Hadsten har haft en hård sommer og har derfor søgt om en ekstrabevilling fra Favrskov Kommune, men den afviser politikerne at give

Sommerens hedebølge lokkede turisterne på stranden og ud til de udendørs attraktioner. Det har af gode grunde ramt de indendørs, heriblandt modeljernbanemuseet Modelbane Europa i Hadsten. Stedet er nu økonomisk trængt og har bedt Favrskov Kommune om ekstra hjælp.

Folkene bag museet har søgt om en ekstra bevilling på 50.000 kroner til at dække den manglende entreindtægt, som 900 færre besøgende henover sommeren og højsæsonen har givet. Men kommunen siger nej.

- Ansøgningen bliver ikke imødekommet. Forvaltningen tilbyder i stedet Modelbane Europa rådgivning vedrørende modelbanens drift, står der i referatet fra seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune.

Der er altså ikke en pose penge på vej til den trængte turistattraktion, men derimod rådgivning fra forvaltning – uden at det nærmere fremgår, hvad det præcist indebærer.

- Vi ønsker at hjælpe modelbanen på den lange bane og sikre dens overlevelse i fremtiden. Nu skal forvaltningen kigge på, hvordan vi skal hjælpe, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Morten Bang (V), til TV2 Østjylland.

Han håber ligesom resten af udvalget ikke, at de økonomiske udfordringer betyder, at modelbanen lukker, men man ønsker altså ikke bare at dække sommerens manglende entreindtægter.

- Vi tager stilling til sådanne ansøgninger fra gang til gang, og i det her tilfælde har vi vurderet, at vi kan hjælpe på bedre vis end ved bare at give penge, siger Morten Bang.

De frivillige, som driver Modelbane Europa, er på den ene side skuffede over ikke at få en ekstra bevilling, men samtidig glade for lokalpolitikernes udmelding.

Der er derfor fortsat optimisme at spore i fonden bag modelbanen.

- Vi havde da håbet på pengene, men er glade for, at forvaltningen vil prøve at hjælpe os. Lige nu og her klarer vi os uden bevillingen, men til foråret kan det blive et problem. I værste fald lukker vi inden næste højsæson, siger tidligere bestyrelsesformand for Modelbane Europa, Torsten Olesen, til TV2 Østjylland.

Ifølge ham er der likviditet i fonden til at køre videre et stykke tid endnu, men der skal altså ske noget, hvis modelbanen skal stå stærkt inden næste sommer og højsæsonen.

Det er især markedsføringen af Modelbane Europa, som det tilsyneladende kniber med.

- Os frivillige er gode til det tekniske, men vi skal være bedre til at fortælle om vores perle her i Hadsten. Jeg tillader mig dog at være optimistisk og er spændt på, hvad hjælpen fra kommunen bliver, siger Torsten Olesen.

Modeljernbanen må betegnes som en Favrskov Kommunes største turistattraktioner, og den drives udelukkende af frivillige.