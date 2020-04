Klitmøller plejer at være en turistmagnet, når det gode vejr bryder frem.

I disse dage er det som om, at solens fremkomst har fået folk til at glemme alt om forholdsregler for coronasmitte.

Lige nu oplever lokale nemlig, at der er flere i byen, end der hidtil har været under krisen.

Det skaber stor bekymring for, at turisterne tager smitten med, det skriver TV2 Nord.

»Jeg kan se, at det skaber tæthed. Man slækker lidt på det, og det ville simpelthen være så ærgerligt, hvis man om nogle uger kan se, at smitten blusser op igen, fordi vi ikke har holdt ved,«

Sådan siger Rasmus Fejerskov, som er en af de lokale i byen, der lige nu er bekymret over det stigende antal turister, som forsamler sig på stranden og står i kø ved iskiosken.

Normalt elsker Rasmus Fejerskov turister - han lever faktisk af dem.

Han er indehaver af shoppen Westwind, som er beliggende ved vandet, og som underviser i surf og sælger udstyr.

Men i år føles det ambivalent for ham at se, at folk strømmer til.

»Vi er nervøse for, at der bliver startet nye smittekæder. Vi er i et område, hvor der er knap så mange smittede. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. Når der sker en flytning af folk fra øst til vest, som vi oplever lige nu, så risikerer vi, at der bliver taget smitte med,« siger han til Tv2 Nord.

Han opfordrer til, at folk holder den adfærd, der bliver anbefalet. Danskerne bliver 'nødt til at stramme ballerne'.

Politiet oplyser, at de har været til stede ved Klitmøller i går for at holde øje med, om de besøgende holder tilstrækkelig med afstand.

Ifølge politiet var der ikke anledning til at uddele bøder, men de kom med et par løftede pegefingre.

Det er endnu ikke blevet meldt ud fra myndighederne, at man ikke må rejse i påsken.

Men Mette Frederiksen sagde på et pressemøde 20. marts, at hun har 'forståelse for', at man gerne vil rejse i sommerhus, men at der er brug for, at vi dæmper rejseaktiviteten.

Et par dage senere præciserede hun, hvad hun mente, i et opslag på facebook:

'Jeg forstår godt, at folk gerne vil ud, hvor der er mere natur. Og jeg ved, det er hårdt at være hjemme - at skulle arbejde samtidig med, man passer børn. Situationen stiller store krav til os alle. Derfor har vi ikke forbudt folk at køre i sommerhus. Men vi opfordrer kraftigt til, at man holder afstand og tager sine forholdsregler. Lige nu er smitten skævt fordelt i Danmark. Alt, det vi gør, handler om at holde afstand og minimere aktivitet,' skrev Mette Frederiksen.

Nordjylland er lige nu det område i Danmark, der er mildest ramt af coronasmitten med 33 indlagte.