Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rejseselskabet Tui vil rejse 13 milliarder kroner.

Både for at styrke balancen i virksomheden, men også for at tilbagebetale den coronastøtte, som man har modtaget.

Det sker blandt andet ved, at man kommer til at udbyde cirka 328,9 millioner nye aktier fra den 28. marts og indtil den 17. april, lyder det i en pressemeddelelse på Tui Groups hjemmeside.

Tuis moderselskab er placeret i Tyskland, og derfor har man også fået støtte fra den tyske stat af flere omgange under pandemien.

Ifølge Finans vil Tui sende de mange millioner tilbage til WSF, som er en forkortelse for støttefonden 'Wirtsschaftsstabilisierungsfond'. Desuden skal provenuet bruges til at reducere kreditgrænsen hos den statsejede udviklingsbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

»Den fulde tilbagebetaling af corona-statsstøtten var vores erklærede mål. Med den nu godkendte kapitalforhøjelse tager vi det sidste skridt med WSF-støtten og opfylder vores forpligtelse,« lyder det fra topchef Sebastian Ebel i pressemeddelelsen.

»TUI har dermed igen en god balancestruktur, og vi gør alt, hvad vi kan for at forbedre koncernens lønsomhed yderligere. Vi reducerer renteomkostningerne og skaber dermed et solidt grundlag for fremtiden. Vores mål er klart: Vi ønsker at vokse rentabelt igen og vinde flere markedsandele med flere kunder og nye produkter. Bookingtendensen fortsætter også med at være meget opmuntrende.«

Det understreges yderligere, at den russiske storaktionær, oligarken Alexey A. Mordashov, ikke vil blive tildelt noget af profitten.