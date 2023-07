Brandene på de græske øer Rhodos og Korfu buldrer videre.

Det betyder også, at evakueringerne af de mange turister, som har taget turen dertil, fortsætter.

Rejseselskabet TUI har i den forbindelse valgt at indsætte ekstra fly til Rhodos.

Det skriver TV 2, som henviser til nyhedsbureauet Reuters.

»Vi informerer vores gæster på stedet og organiserer alle nødvendige trin,« siger Thomas Ellerbeck, medlem af TUI's forretningsudvalg.

De danske turister, som bliver fløjet hjem af TUI, vil lande i Billund Lufthavn.

Til TV 2 fortæller TUI, at 169 personer har allerede takket ja til muligheden for at komme hjem mandag aften. Her er både danskere og gæster fra andre nordiske lande blandt.

300 af TUI's medarbejdere bliver på øen.

Du kan følge med i situationen i B.T.s liveblog lige HER.