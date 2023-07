»TUI har for kort tid siden besluttet at forlænge den aflysning af rejser til Rhodos, som indtil videre kun har omfattet afgange mandag og tirsdag.«

Sådan skriver TUI i en pressemeddelelse.

Aflysningerne gælder for alle dele af øen, men for rejser til den sydlige del af Rhodos gælder aflysningen til og med søndag.

»Vores gæsters tryghed og sikkerhed er førsteprioritet, og derfor mener vi, at det lige nu er bedst at forlænge aflysningen af rejser til Rhodos. Vi beklager mange gange over for dem, der har set frem til at holde sommerferie på Rhodos de kommende dage og vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde en ny løsning til dem,« siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI.

Alle gæster som har en rejse til andre dele af Rhodos tilbydes til og med søndag mulighed for fri ombooking til en anden destination.

TUI-kunder med en planlagt rejse til den sydlige del af Rhodos inden for de næste fire uger tilbydes også fri ombooking.